В Красноярске разыскивают молодого человека

В Красноярске разыскивают 21-летнего Саркиса Сарксяна. Рано утром 10 сентября он ушел из дома по адресу ул. Ферганская, 9 и больше его никто из родных и знакомых не видел.

ПРИМЕТЫ: рост 180 см, волосы черные, глаза карие, носит очки. БЫЛ ОДЕТ: брюки темно-синего цвета, кофта синяя, мокасины коричневые. ПРИ СЕБЕ ИМЕЛ: сотовый телефон " HONOR" синего цвета, сумка черная с документами на автомобиль. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: может передвигаться на автомобиле ВАЗ 2115 зеленого цвета, гос.номер У427ВО рег. 124, стекла тонированы по кругу.

Всех, кому что-либо известно просят звонить по телефонам: 8 (391) 2 24 25 07— полиция ОП№5, 8 950 99 66 066 — волонтеры (круглосуточно).