Просто и роскошно: Тильда Суинтон в красном наряде на открытии бара в Лондоне

Во время Венецианского кинофестиваля папарацци с новой силой заинтересовались Тильдой Суинтон, а потому не перестают наблюдать за ней даже после окончания киносмотра. Так, накануне вечером они застали ее в Лондоне: актриса присутствовала на открытии бара. Суинтон удивила поклонников и СМИ своим появлением — ее нечасто можно встретить на различных мероприятиях, которые не касаются кино. И в то же время порадовала — актриса выглядела превосходно в двуцветном платье длины миди и красном жакете. В качестве украшений она выбрала лишь лаконичную брошку. Весь образ завершала красная помада.