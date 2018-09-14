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Просто и роскошно: Тильда Суинтон в красном наряде на открытии бара в Лондоне
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Просто и роскошно: Тильда Суинтон в красном наряде на открытии бара в Лондоне 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Во время Венецианского кинофестиваля папарацци с новой силой заинтересовались Тильдой Суинтон, а потому не перестают наблюдать за ней даже после окончания киносмотра. Так, накануне вечером они застали ее в Лондоне: актриса присутствовала на открытии бара. Суинтон удивила поклонников и СМИ своим появлением — ее нечасто можно встретить на различных мероприятиях, которые не касаются кино. И в то же время порадовала — актриса выглядела превосходно в двуцветном платье длины миди и красном жакете. В качестве украшений она выбрала лишь лаконичную брошку. Весь образ завершала красная помада.
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