Марк Джейкобс извинился за задержку показа 

Показ коллекции весна-лето 2019 Marc Jacobs был одним из последних на неделе моды в Нью-Йорке и должен был начаться в 18:00. Но начало шоу сильно задержалось. Теперь Марк Джейкобс опубликовал в своем личном инстаграме извинения и объяснил, почему случилась задержка. «В ночь перед показом я был уверен, что мы начнем ровно в 6. Но я выдавал желаемое за действительное. Я был неправ. Я понимаю, что у каждого из вас есть свои жизни, планы, семьи, обстоятельства, и я отношусь к этому с большим уважением», — написал дизайнер.