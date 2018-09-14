Ещё
В Ростове-на-дону пройдёт ретро-велопарад
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове-на-дону пройдёт ретро-велопарад 

Ростовские Вести 1 час назад
Предыдущий велопарад, второй по счёту в этом году, собрал пять тысяч участников. А самый первый стилизованный пробег состоялся в Ростове в 2012 году. Как рассказали в прес-сслужбе городской администрации, нынешний ретро-велопарад пройдёт День города, 15 сентября. Стартовая линия для участников пробега будет располагаться на улице Береговой от Ворошиловского моста до Богатяновского спуска. Сбор участников намечен на 13.00. Участие в нём могут принять все желающие. Обязательным является только специальный дресс-код: мужчины должны быть в бабочках и рубашках, девушки в платьях или юбках.
Ростовские Вести: последние новости
Ростовские студенты проконтролируют ЕГЭ на Кавказе и в Крыму Ростовчан приглашают бесплатно проверить свое здоровье Возле библиотеки Герцена провалился свежеуложенный асфальт
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А давайте им чипы вживим под кожу»6
Рудову в купальнике осудили за волосы на теле2
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете150
Звезды, которых не узнать после набора веса6
«Влюбилась в друга своего молодого сына»85
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение