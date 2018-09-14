В Ростове-на-дону пройдёт ретро-велопарад

Предыдущий велопарад, второй по счёту в этом году, собрал пять тысяч участников. А самый первый стилизованный пробег состоялся в Ростове в 2012 году. Как рассказали в прес-сслужбе городской администрации, нынешний ретро-велопарад пройдёт День города, 15 сентября. Стартовая линия для участников пробега будет располагаться на улице Береговой от Ворошиловского моста до Богатяновского спуска. Сбор участников намечен на 13.00. Участие в нём могут принять все желающие. Обязательным является только специальный дресс-код: мужчины должны быть в бабочках и рубашках, девушки в платьях или юбках.