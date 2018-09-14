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5 классных звездных луков на Rihanna's Diamond Ball 2018
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5 классных звездных луков на Rihanna's Diamond Ball 2018 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Кэндис Свейнпол
Кэндис во второй раз стала мамой в июне этого, и теперь выглядит еще более привлекательно. Ее фигуре, кажется, вообще ничего не грозит, что и подчеркивает выбор шикарного наряда — для выхода в свет «ангел» Victoria's Secret выбрала ассиметричное платье с эффектом метталик (нам немного кольчугу напомнило, но только от кутюр!). Звезда дополнила образ остроносыми ботильонами на каблуке, ярким макияжем и конским хвостом.
Жозефин Скривер
Еще один «ангел», посетивший благотворительный бал Рианны — Жозефин Скривер. Модель, как и ее коллега Кэндис Свейнпол, предпочла платье в стиле гранж с полупрозрачной юбкой, кружевными деталями на плечах и множеством глиттера на топе платья.
Даки Тот  Если бы Даки Тот выбрала такой же комбинезон в зеленом цвете, то ее бы точно спутали с Гринчем (который Рождество похитил). Но модель все сделала правильно. Признаемся, это наш любимый лук вечера. Здорово же выглядит! А бахрома сейчас в тренде!
Никки Хилтон
Самый «бальный» образ получился, наверное, у Никки Хилтон. И если тут было очень легко натворить ошибок с платьями-тортиками и образами принцессы, то у Никки получилось собрать очень даже современный лук. Мы в восторге от ее великолепного платья с черной вышивкой и множеством оборок, которые, кстати, сейчас тоже очень акутальны.
Рианна
И, конечно, мы не могли обойти стороной шикарный наряд виновницы торжества, так сказать. Shine bright like a diamind — это точно к Рианне в ее белоснежном убранстве: белый кружевной комбинезон сверху украшала пышная юбка и крупным бант на груди. Too much, скажете вы? Только не для Рианны!
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