5 классных звездных луков на Rihanna's Diamond Ball 2018

Кэндис Свейнпол

Кэндис во второй раз стала мамой в июне этого, и теперь выглядит еще более привлекательно. Ее фигуре, кажется, вообще ничего не грозит, что и подчеркивает выбор шикарного наряда — для выхода в свет «ангел» Victoria's Secret выбрала ассиметричное платье с эффектом метталик (нам немного кольчугу напомнило, но только от кутюр!). Звезда дополнила образ остроносыми ботильонами на каблуке, ярким макияжем и конским хвостом.

Жозефин Скривер

Еще один «ангел», посетивший благотворительный бал Рианны — Жозефин Скривер. Модель, как и ее коллега Кэндис Свейнпол, предпочла платье в стиле гранж с полупрозрачной юбкой, кружевными деталями на плечах и множеством глиттера на топе платья.

Даки Тот Если бы Даки Тот выбрала такой же комбинезон в зеленом цвете, то ее бы точно спутали с Гринчем (который Рождество похитил). Но модель все сделала правильно. Признаемся, это наш любимый лук вечера. Здорово же выглядит! А бахрома сейчас в тренде!

Самый «бальный» образ получился, наверное, у Никки Хилтон. И если тут было очень легко натворить ошибок с платьями-тортиками и образами принцессы, то у Никки получилось собрать очень даже современный лук. Мы в восторге от ее великолепного платья с черной вышивкой и множеством оборок, которые, кстати, сейчас тоже очень акутальны.

И, конечно, мы не могли обойти стороной шикарный наряд виновницы торжества, так сказать. Shine bright like a diamind — это точно к Рианне в ее белоснежном убранстве: белый кружевной комбинезон сверху украшала пышная юбка и крупным бант на груди. Too much, скажете вы? Только не для Рианны!