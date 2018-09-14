Handmade-украшения и оригинальные аксеесуары представят на маркете в СВАО

В Северо-Восточном округе вновь пройдет маркет «4 сезона». Уже традиционно он развернется на площадке Хлебозавода № 9. Любителей handmade-украшений и необычных аксессуаров будут ждать там в ближайшие выходные, 15 и 16 сентября.

— В торговых рядах посетители смогут приобрести одежду и аксессуары, созданные талантливыми дизайнерами. Кроме того, на маркете можно будет найти предметы гардероба и украшения предметных дизайнеров и мастеров авторского handmade, а также приобрести различные милые вещицы у обладателей необычного винтажа, — сообщил один из организаторов мероприятия.

Помимо этого для гостей подготовили различные творческие мастер-классы — например, «Авторские ароматы своими руками» и «Цветочная композиция».

Маркет будет проходить с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

Напомним, Хлебозавод № 9 расположен по адресу: улица Новодмитровская, дом 1, строение 17. (ип)