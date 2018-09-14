Ещё
Handmade-украшения и оригинальные аксеесуары представят на маркете в СВАО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Handmade-украшения и оригинальные аксеесуары представят на маркете в СВАО 

Управа района Отрадное + ещё 2 47 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
В Северо-Восточном округе вновь пройдет маркет «4 сезона». Уже традиционно он развернется на площадке Хлебозавода № 9. Любителей handmade-украшений и необычных аксессуаров будут ждать там в ближайшие выходные, 15 и 16 сентября.
— В торговых рядах посетители смогут приобрести одежду и аксессуары, созданные талантливыми дизайнерами. Кроме того, на маркете можно будет найти предметы гардероба и украшения предметных дизайнеров и мастеров авторского handmade, а также приобрести различные милые вещицы у обладателей необычного винтажа, — сообщил один из организаторов мероприятия.
Помимо этого для гостей подготовили различные творческие мастер-классы — например, «Авторские ароматы своими руками» и «Цветочная композиция».
Маркет будет проходить с 12.00 до 20.00. Вход свободный.
Напомним, Хлебозавод № 9 расположен по адресу: улица Новодмитровская, дом 1, строение 17. (ип)
Управа района Отрадное: последние новости
Фестиваль Сингапура пройдет в Северо-Восточном округе Пенсионеры из Отрадного укрепляют здоровье с помощью дыхательной гимнастики цигун Злободневные для родителей темы обсудят в Отрадном
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А давайте им чипы вживим под кожу»6
Рудову в купальнике осудили за волосы на теле2
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете150
Звезды, которых не узнать после набора веса6
«Влюбилась в друга своего молодого сына»85
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение