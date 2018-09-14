Фестиваль моды Factor Vostoka возвращается в Уфу

Авторы смогут представить свои творения вместе с профессиональными моделями

Завтра, 15 сентября, в Уфе пройдет фэшн-фестиваль Factor Vostoka. Знаменитый конкурс молодых дизайнеров сменил статус и вновь пройдет в башкирской столице, объединив на одной площадке лучших дизайнеров, стилистов, модельеров и конечно фотографов.

Такое событие это хорошая возможность авторам показать свои работы на подиуме с участием профессиональных моделей и найти новых клиентов, готовых купить.

— История Фактора Востока берет свое начало с 2005 года и тянется вплоть до 2013. И вот теперь, после длительного затишья мы решили перезапустить конкурс и изменить его концепцию, — рассказала директор модельного агентства «100 лиц» Анна Алакаева. — Мероприятий такого формата у нас в городе нет.

Главной темой фестиваля станет «Восточный экспресс», по сей день соединяющий две части света.

Стартует фест завтра, 15 сентября, в 12:00 по местному времени, в развлекательном центре Арт-КВАДРАТ, по адресу Чернышевского 88/1, вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.