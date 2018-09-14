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В Уфе пройдет фэшн-фестиваль Factor Vostoka
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В Уфе пройдет фэшн-фестиваль Factor Vostoka 

ГОРОБЗОР.РУ 57 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Factor Vostoka возвращается! Знаменитый конкурс молодых дизайнеров одежды вновь пройдет в Уфе, но уже в новом статусе — в статусе фэшн-фестиваля.
Его цель:
— соединить на одной площадке дизайнеров, модельеров, стилистов, фотографов;
— познакомить уфимцев с большим количеством талантливых людей, которые живут в нашем городе и создают своими руками одежду, аксессуары, украшения;
— предоставить авторам возможность показать свои работы на подиуме с участием профессиональных моделей;
— выйти из он-лайна в офлайн и найти новых покупателей;
— популяризация и развитие модной индустрии нашего города.
— История конкурса молодых дизайнеров Factor Vostoka началась в 2005 и продолжилась до 2013 года, — говорит директор модельного агентства «100 лиц» Анна Аллакаева и автор проекта. — В этом году принято решение перезапустить и изменить концепцию Factor’а и провести его в виде фестиваля, который на территории пространства «АРТ-КВАДРАТ» объединит и фэшн-показы, и традиционный маркет с развлекательными, лаундж и food-зонами. Мероприятий такого формата в нашем городе нет. В качестве главной темы фестиваля мы выбрали знаменитый ««Восточный экспресс», который и по сей деньсоединяет две части света: Европу и Азию. Наш «локомотив» отправится 15 сентября ровно в 12:00.
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