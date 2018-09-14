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Кайли Дженнер выглядит роскошно в самой желанной вещи сезона — виниловых брюках
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Кайли Дженнер выглядит роскошно в самой желанной вещи сезона — виниловых брюках 

Harper’s Bazaar 51 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Принято думать, что обтягивающие вещи смотрятся красиво только на миниатюрных девушках, однако Кайли Дженнер в очередной раз это опровергает. На днях ее заметили в Лос-Анджелесе, выходящей из собственного ярко-оранжевого автомобиля: она была одета в виниловые брюки, которые подчеркивали фигуру в виде песочных часов. Чтобы сделать образ визуально гармоничным, Дженнер надела босоножки на высокой шпильке и обтягивающую футболку Dior. Но все это смотрелось бы неполным, если бы не простая, но в то же время эффектная прическа Кайли — длинные распущенные волосы, выкрашенные в платиновый цвет.
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