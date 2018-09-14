Гигантский сундук Louis Vuitton возвращается в Москву 

На первом этаже ЦУМа открывается большой pop-up магазин Louis Vuitton, оформленный в виде фирменного чемодана, прославившего французский Дом. За его прозрачными стенами с фирменным белым узором и золотой отделкой появятся пальто, струящиеся вечерние платья, женственные блузы и аксессуары из последней осенне-зимней коллекции Николя Жескьера. Кроме того, в бутике будут представлены эксклюзивные кроссовки Time Out и ботинки Wonderland — они идеально подходят для путешествий в холодное время года. Каждая пара обуви выполнена в универсальном цвете хаки и утеплена овчиной, а миниатюрная шляпная коробка из кожи Epi любой поездке добавит настоящего французского шика.