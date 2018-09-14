Ещё
Гигантский сундук Louis Vuitton возвращается в Москву
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гигантский сундук Louis Vuitton возвращается в Москву 

Harper’s Bazaar 51 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
На первом этаже ЦУМа открывается большой pop-up магазин Louis Vuitton, оформленный в виде фирменного чемодана, прославившего французский Дом. За его прозрачными стенами с фирменным белым узором и золотой отделкой появятся пальто, струящиеся вечерние платья, женственные блузы и аксессуары из последней осенне-зимней коллекции Николя Жескьера. Кроме того, в бутике будут представлены эксклюзивные кроссовки Time Out и ботинки Wonderland — они идеально подходят для путешествий в холодное время года. Каждая пара обуви выполнена в универсальном цвете хаки и утеплена овчиной, а миниатюрная шляпная коробка из кожи Epi любой поездке добавит настоящего французского шика.
Harper’s Bazaar: последние новости
Обувь, о которой мы будем мечтать ближайшие полгода: 50 лучших пар с Недели моды в Нью-Йорке От школьной одежды до «бабушкиных» вещей: 6 главных трендов Недели моды в Нью-Йорке 10 самых откровенных платьев звезд, которые вошли в историю
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А давайте им чипы вживим под кожу»6
Рудову в купальнике осудили за волосы на теле2
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете150
Звезды, которых не узнать после набора веса6
«Влюбилась в друга своего молодого сына»85
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение