8 вещей, которые должны быть в гардеробе 40-летней модницы осенью 2018

Кейп

Если говорить о верхней одежде, то самой трендовой вещью осеннего сезона 2018 года можно считать кейп. Длинный или короткий, однотонный или с цветными вставками и отделкой — все актуально. Женщины после 40 выглядят особенно элегантно, если сочетают кейп с высокими сапогами и темными джинсами. Важно удачно подобрать верх образа, ведь фасон кейпа предполагает открытые руки. Беспроигрышным вариантом будет белая блуза. Более продвинутый ход — свитер или блуза в тон пальто. Чтобы не допустить откровенной дисгармонии в цвете, стоит выбирать либо контрастные цвета, либо играть оттенками одного. Пиджак мужского кроя с широкими плечами

На подиумы вернулись 80-е. Пиджаки с нарочито широкими плечами будут на пике популярности у модниц осенью 2018 года. Если вам немного за 40, можно смело внедрять этот тренд в свой гардероб. Из принтов лучше выбирать клетку нестандартных оттенков — например, оливково-зеленых. Носить такой пиджак можно с вещами из базового гардероба или добавлять в лук другие яркие цвета и фасоны. Мнение эксперта

— Взрослым женщинам надо осторожнее относиться ко многим модным трендам. Если хотите выглядеть моложе, освежить лицо, замените трикотажную кофту на кашемир или хлопковую белую или полосатую рубашку, возможно, даже мужского кроя. Носите классические твидовые жакеты с джинсами и кожаной юбкой-карандашом. Под жакет можно надеть футболку. Дополнить образ кроссовками или белыми кедами, босоножками или лоферами. А закончить — сумкой. Кросс-боди бывают маленького и среднего размера, их можно носить на плече или через плечо, туда входит все самое необходимое (косметика, ключи, телефон). Вещи не первостепенной важности (ноутбук, обед, спортивная обувь) можно сложить в сумку-шопер — они бывают максимальных и средних размеров. Хорошо бы иметь хотя бы этот минимальный набор аксессуаров. Сложно сказать, сколько требуется вещей каждой моднице. Кому-то нужно сто, а кому-то достаточно трех. У меня много вещей, я люблю шопинг! Оксана Бондаренко,

креативный директор бренда женской одежды «Ли-Лу»

Твидовая юбка или жакет

В сезоне осень-зима 2018–2019 актуальными будут вещи из твида. Это может быть юбка или жакет, жилет или сарафан — решать вам. Твид всегда выглядит стильно и дорого. Стилисты советуют сочетать его с кожей, лаковой или металлизированной обувью и даже стилем спортшик. Сочетание разных стилей и фактур в одном аутфите сделает вас моложе! Юбка плиссе

Многие женщины после сорока недооценивают плиссированные юбки, а зря. Они добавляют шарма любому образу, смотрятся очень женственно, одинаково хорошо вписываются в офисный стиль и в стиль casual. Этой осенью их будут носить со свитерами и обувью в спортивном стиле или ботфортами. Интересные ансамбли получаются в тандеме с бомбером. Кожаные брюки

Невероятно стильная вещь для зрелой женщины! Кожаные зауженные брюки могут стать центром ультрамодного лука с уже упомянутым твидовым жакетом или длинным кашемировым пальто. Они помогут подхватить другой тренд осени-2018 — многослойность. Кожаные брюки дают возможность экспериментировать с верхом. На подиумах и на звездах стритстайла можно увидеть подобные комбинации: свитер, пиджак мужского кроя и пальто или водолазка, блуза и пиджак. Принтованная обувь

Ботильоны в клетку — один из самых ярких обувных трендов нового сезона. Имитация змеиной и крокодиловой кожи не менее актуальны. Самая противоречивая тенденция осеннего сезона — 2018 для женщин старше 40 лет — леопардовый принт, но на показах его было так много, что пройти мимо вам вряд ли удастся. Безопаснее всего включить его в гардероб как раз в виде обуви. В этом случае одежда должна быть максимально нейтральных тонов и простого кроя. Сумка жесткой формы

Сумка-сундучок, box-bag — тренды, которые можно объединить под общим названием «сумка жесткой формы» (и это самое подходящее решение для женщин после 40 лет). Такие сумки были в моде в двух предыдущих сезонах, поэтому можно смело носить ту, которая у вас уже есть. Если же еще нет, при покупке обратите внимание на размер: маленькая или средняя смотрятся лучше всего.

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Шелковый платок

Платки и шарфы — обязательный атрибут стильной женщины после 40 лет. В этом сезоне их носят под воротником рубашки как галстук, на плече, на талии вместо ремня, как украшение на сумке (о том, как стильно завязать платок, мы уже писали). Попробуйте элегантное трио: тренч, шелковый платок и берет. Какая одежда помогает выглядеть моложе:

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