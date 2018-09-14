«Бриллиантовый бал» Рианны: хозяйка в кружевном комбезе с огромным бантом на животе, сестры Хилтон в невесомых платьях и другие звезды

Поп-звезда Рианна провела 13 сентября свой ежегодный благотворительный вечер Diamond Ball 2018.

На собственный «бриллиантовый бал» хозяйка благотворительного торжества пришла в эффектном наряде из осенне-зимней коллекции Alexis Mabille — белом прозрачном кружевном комбинезоне, украшенном гигантским бантом, «завязанном» на животе Рианны. Образ она дополнила минималистичными босоножками и драгоценными украшениями Chopard. Постарались не отстать от знаменитости и звездные гости: так, сестры Хилтон вышли на мятную дорожку в пудровых невесомых нарядах — Пэрис в пушистом платье, а Ники — в прозрачном сером.

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Фото:Global Look Press / Sonia Moskowitz