Починить и приодеть. Пермский врач коллекционирует и реставрирует кукол

Жительница Перми Виктория Коробейникова работает врачом-гинекологом. Её хобби связано с куклами. Уже несколько лет она коллекционирует и реставрирует игрушки, сделанные в ГДР. В её домашнем музее более 150 винтажных немецких и советских кукол. Подробнее о необычном хобби — в материале «АиФ-Прикамье».

Куклы должны ужиться

Виктория рассказывает, что когда они маленькими играли с сестрой, мама прятала от них куклу из своего детства. Её привёз родственник из командировки. Спустя много лет куколку достали из шкафа, и оказалось, что она потемнела.

«Я спросила разрешения у мамы и взяла куклу, — рассказывает Виктория, — а через полтора года вернула отреставрированную. Мама была удивлена. А меня это занятие очень увлекло».

Виктория побывала в Германии, но приобрести винтажных и антикварных кукол на ярмарках не удалось. Тогда она начала искать их на пермском блошином рынке. Немалая часть коллекции — оттуда, но есть и приобретённые на аукционах. Она признаётся, что хранить постоянно пополняющуюся коллекцию сложно.

«Есть куклы, которых рядом просто не поставишь. Бывали случаи, когда игрушки падали, — делится секретами коллекционер. — Между собой они должны «ужиться». А для немецких кукол вообще нужны особые условия хранения, иначе они начнут темнеть».

Мама Виктории с пониманием относится к хобби дочери и иногда находит новые экземпляры для коллекции. А дочери с интересом разглядывают игрушечных дам, но быстро теряют к ним интерес. Пермячка считает, что у современных детей другие интересы и восприятие, поэтому винтажные куклы их не впечатляют.

Изучать сопромат по куклам

«Самая старшая кукла — фабрики Bruno Schmidt 30-х годов, — рассказывает Виктория. — Самые молодые — виниловые советские. Когда у меня было 35 кукол, у каждой была наклеена бирочка с именем. Специально искала в Интернете немецкие имена. Иногда смотрела на куклу и сразу понимала, как её зовут».

Женщина старается отслеживать судьбу каждой куклы. Нередко её коллекция пополняется семейными реликвиями, историю которых могут рассказать сами владельцы. Но иногда куклы попадают к ней в дом случайно:

«Однажды шла по улице Советской и рядом с расселённым домом увидела, как из-под слоя прошлогодних листьев торчат ноги потрёпанной куклы. Не смогла пройти мимо».

Реанимация экспонатам нужна самая разная — начиная от восстановления прядей волос и заканчивая заменой глаз. Однажды даже пришлось заново делать ступню. При реставрации одной из кукол — непослушной Алёнки — Виктория использовала холодную сварку. Такое имя игрушке дали на фабрике потому, что когда к ротику куклы подносят бутылочку с молоком (идёт в комплекте), она отворачивает голову. Эффект создаётся из-за однополярных магнитов, которые спрятаны внутри.

«Сейчас меня интересуют более старые экземпляры, — говорит коллекционер. — Они выполнены из тортулона, композита. На этих материалах можно сопромат изучать. А механизмы реставрации более кропотливые».

Реставрировать приходится не только самих кукол, но и их одежду.

«Если есть «родная» одежда, то я стараюсь восстановить или сшить похожую по этим же выкройкам, — рассказывает Виктория. — Ткани подбираю всегда винтажные, покупаю их на блошиных рынках. В последнее время стараюсь брать кукол в коллекционной сохранности, то есть в «родной» одежде».

Назвать самую любимую куклу Виктории очень сложно:

«Любой коллекционер подтвердит, что самая любимая — это та, которой ещё нет в коллекции, но которую ищешь».