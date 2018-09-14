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Giorgio Armani откроют выставку фотографа Сары Мун
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Giorgio Armani откроют выставку фотографа Сары Мун 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
После показа Giorgio Armani на неделе моды в Милане 19 сентября в музее бренда Armani/Silos откроется выставка фотографа Сары Мун. Она получила название From one season to another, и фотограф сама будет ее курировать. В экспозицию войдут более 170 изображений разного размера, цветные и черно-белые. Кроме модных снимков, которыми знаменита Мун, будут менее известные серии — фотографии животных, цветов, архитектуры и танцоров — на последние ее вдохновил немецкий хореограф Оскар Шлеммер. Выставка будет работать до 6 января 2019 года.
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