Пять ультрамодных предметов одежды, которые вызывают дрожь и ностальгию

Круговое движение моды и вечная схема «новое — это хорошо забытое старое», наконец, решительно постучали в дверь к тем, кто родился в 70-80-е и чуть раньше. И мы, если честно, слегка в ужасе. Вот в чем дело: мода повторяется каждые 25 лет. И всю нашу юность мы послушно надевали то, что когда-то в студенчестве носили наши мамы — если того требовали дизайнеры и подиум. К клешам или платформам у нас не было какого-то особенного отношения, ведь мы видели и носили их впервые в жизни. Но вот солнце моды обогнуло орбиту, и в шкафу каждой уважающей себя стильной барышни — предметы одежды, на которые мы не можем взглянуть без дрожи и негативных ассоциаций из детства.

Поясная сумка

Всего 20 лет назад, когда мы еще не утратили милую подростковую особенность оценивать людей по одежде и аксессуарам, поясная сумка стояла в одном ряду с черными носками, натянутыми до середины икры и надетыми под дешевые шлепанцы (так, впрочем, теперь тоже с удовольствием расхаживают по подиуму). Аксессуар всегда был черным и замусоленным — неухоженные продавщицы рынка складывали туда деньги, молодые гопники — ключи от «девятки». И вот, как гром среди ясного неба, юные модели нацепляют ту же самую сумку на свои дорогие пальто и платья. Разумеется, есть очень сильно измененная форма. Это уже, скорее, прямоугольный жесткий клатч на ремне — очень удобно и красиво на самом деле. Но есть и варианты, нарочито вызывающие ассоциации со своим происхождением — мешковатые, матерчатые, с кучей пластиковых молний. Вот так взять и в корне изменить отношение к подобной сумке — огромная дизайнерская смелость. Но массы оказались достаточно гибкими и активно начали носить новинку. Быть может, потому, что ценные вещи на поясе, в сумочке, которую не нужно держать в руках или на плече, — это удобно. Да и налет эпатажа очень уж привлекателен. Как бы то ни было, теперь это стильный и многофункциональный аксессуар. Прекрасно смотрится на пальто-коконе, всех плащах и длинных кардиганах. Но постарайтесь слишком не расслабляться, чтобы историческая суть сумки не проникла в вас очень глубоко: не носите ее с кроссовками, свободными штанами и утилитарной одеждой в принципе. А то может возникнуть огромный соблазн в какой-то момент попросить прохожих оплатить проезд или купить дешевые колготки. Лучше сочетайте с ботинками, каблуками, юбками и платьями.

Леопардовый принт

30 лет назад животные принты стали приметой роскоши и богатства. Но, стремительно уйдя в массы, спустя пару лет осели в шкафах тех, кто большими деньгами не обладал, зато стремился всеми силами создать впечатление их наличия. В итоге леопардовый принт уже в 90-е и нулевые носили две категории девушек — те, у кого сильно хромал вкус, и те, кто стремился себя (извините) продать. У тех, кому сегодня за 30 и 40, подобная расцветка ассоциировалась еще и с кричащим розовым (с ним нам тоже теперь пришлось смириться, как и с салатовым), дешевыми тканями плохого качества и золотыми туфлями (да, и сверкающая обувь теперь тоже влегкую надевается к простой белой футболке и в пир, и в мир). Поэтому когда моя невероятно стильная коллега пару лет назад задумчиво сказала, что подумывает о плаще с леопардовым принтом, я смогла только выпучить глаза. Она тогда хорошо рассказала про возвращение и переосмысление китча, так что сейчас тигровые и пятнистые расцветки кажутся мне интересными и милыми. Но для «переваривания» их новой смысловой нагрузки понадобилось несколько лет. Если вы тоже чувствуете некоторую неловкость при попытке «втащить» леопардовый принт в свой гардероб — сосредоточьтесь на верхней одежде. Здесь точно не возникнет недомолвок. Плащи, пальто, шубки — все это будет в тренде еще много лет.

Шубы из «чебурашки»

Мощный тренд на бережное отношение к природе, наконец, нашел, что ответить вечно мерзнущим любительницам мехов. Искусственные шубы сначала просто были похожи на натуральные, а затем отбросили притворство и за счет этого вошли в гардеробы стильных девушек, презирающих классику и образ молоденькой содержанки, который так легко создается переливами соболиного меха. Шубки «под ламу» ярких цветов в сочетании с черной шляпой уже отцветают свое, а вот «чебурашка» будет на пике моды еще с десяток лет. Эту самую шубу мы, родившиеся в 80-е, помним очень хорошо: носили ее в первом и втором классе, вздрагивая от холода атласной подкладки и раздражаясь из-за объема и веса всей вещи. К ней обычно прилагалась искусственная меховая шапка с козырьком и длинными шнурочками-завязками с помпонами — помните? Конечно, возвращение шубы из «чебурашки» в моду, да еще и предложение ее носить во взрослой жизни вызывает в душе неоднозначную реакцию. Но если удастся смириться, плюсов не избежать — вещь теплая и удобная, трудно заносить или как-то испортить, сочетается с любой обувью и объемными шапками крупной вязки. Лучше всего отдать предпочтение шубе oversize, повторяющей очертания пальто-кокона. Хорошо бы поиграть и с принтом. Если навязчивые ассоциации с игрой в снежки после уроков не оставляют вас, выберите не коричневый, а яркий цвет или животный принт. Шуба из «чебурашки», да еще и «под леопарда» — беспроигрышное попадание в тренд.

Клетка

Клетчатая черно-бело-серая расцветка у пальто и пиджаков в нашей юности настойчиво ассоциировалась с библиотеками, Ленинградом и печальной жизнью невзрачной старой девы. От такой одежды будто пахло комиссионкой, бедностью и печалью. В прошлом году клетка вернулась — и сразу на бал. Ее стали надевать с блестящими плиссированными юбками, кожей, огромными свитерами. Клетчатое пальто, которое всегда казалось поколению 80-х «бедненьким», теперь выбирает в качестве осенней одежды каждая третья женщина. Другой вопрос, что такая расцветка очень требовательна к типу лица. Если вам невероятно идут платья в ретростиле, а волосы мягко вьются — оцените риски. Вполне возможно, что такой пиджак или пальто внешне запросто сделают вас заядлой посетительницей секонд-хенда, а вовсе не модной барышней. А вот нестандартные лица с острыми, резкими чертами, гладкими волосами или геометричными стрижками рядом с клеткой всегда будут выглядеть интересно. Еще один вариант для самых упорных: можно уравновесить старомодные ассоциации ультрамодной яркой обувью и стильной сумкой нестандартной формы.

Сеточка

Футболки и блузки из черной, розовой или салатовой сеточки и тогда, в 90-е, носили самые смелые. Это было время наших первых школьных дискотек, странного макияжа, проволочных чокеров и готовности надеть все самое нелепое, лишь бы привлечь внимание объекта своей первой любви. Группа «Стрелки» кричала с голубых экранов о разбитом сердце все в той же ультрамодной сетке на звездных плечах. К ней полагалось носить контрастное, яркое и, по возможности, самое вульгарное белье. Сейчас сетка вернулась, ее носят самые пластичные к требованиям моды. Те, для кого кюлоты с вертикальной полосой и плащи из прозрачного пластика — обыденность, а не образы с подиума. Лично для меня сетка стала полным провалом, я так и не смогла снова принять ее в свой гардероб. Она слишком требовательна — тут и возраст, и тип внешности, и цвет волос. И даже если все это сошлось, в образах с сеткой я не могу перестать видеть 90-е, слишком сильно ассоциирующиеся с первыми неумелыми попытками следовать моде. Если вам легче принять ее — обратите внимание на варианты с тонкой маечкой под подобную блузку. Так композиция выглядит более современно и прилично. Не все, что вернулось, совершив почетный модный круг в 25-35 лет, удастся принять и снова начать носить. Но ведь вернулось очень многое. И у тех, кто родился в 70-80-е, сейчас есть уникальный шанс купить вещь, которая была такой модной в нашей юности, но на нее не было денег или не разрешали носить родители. Купить, любовно рассмотреть и почувствовать себя одновременно самой стильной девочкой в школе и современной девушкой уже нашего времени.