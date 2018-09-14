Кира Найтли в летящем платье в пол на премьере кинокартины «Колетт» 

13 сентября в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Колетт», рассказывающего про писательницу XX века Сидони-Габриэль Колетт — она долгое время создавала произведения для своего супруга, который печатал их под собственным псевдонимом. Главную роль в кинокартине исполнила Кира Найтли. 33-летняя актриса не могла пропустить такое знаменательное событие, чем порадовала публику: Найтли — довольно редкая гостья на различных официальных мероприятиях. Для премьеры она выбрала скромное черно-белое платье в пол с интересным принтом в виде ракушек. Но по-настоящему вечерним образ сделал макияж — эффектный смоки айс.