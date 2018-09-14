Ещё
Кира Найтли в летящем платье в пол на премьере кинокартины «Колетт»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кира Найтли в летящем платье в пол на премьере кинокартины «Колетт» 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
13 сентября в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Колетт», рассказывающего про писательницу XX века Сидони-Габриэль Колетт — она долгое время создавала произведения для своего супруга, который печатал их под собственным псевдонимом. Главную роль в кинокартине исполнила Кира Найтли. 33-летняя актриса не могла пропустить такое знаменательное событие, чем порадовала публику: Найтли — довольно редкая гостья на различных официальных мероприятиях. Для премьеры она выбрала скромное черно-белое платье в пол с интересным принтом в виде ракушек. Но по-настоящему вечерним образ сделал макияж — эффектный смоки айс.
Harper’s Bazaar: последние новости
Как носить яркие вещи осенью: 54 примера от звезд нью-йоркского стритстайла 10 самых откровенных платьев звезд, которые вошли в историю Джиджи Хадид сияет в прозрачном комбинезоне
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«К мужчинам мы относимся, как к котикам»2
Рудову в купальнике осудили за волосы на теле6
Звезды, которых не узнать после набора веса6
«Год носила передачки»: Боня — о романе с женатым10
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете151
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение