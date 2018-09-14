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Романтические 80-е в новом лукбуке Loom Moscow: палитра Шагала, дикий леопард и цветочные принты
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Романтические 80-е в новом лукбуке Loom Moscow: палитра Шагала, дикий леопард и цветочные принты 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
Российский бренд Светланы Родиной Loom Moscow представил новую осенне-зимнюю коллекцию одежды, источником вдохновения для которой стали стильные 80-е.
Мода — настоящее искусство. И это касается не только кутюрных показов и высоких подиумов, даже одежда из нашего базового гардероба может быть настоящим шедевром. Российский бренд Loom Moscow создал коллекцию, которая не только пропитана популярной в этом сезоне эстетикой 80-х, но и культурой тех лет. Вдохновителем создателей стал великий авангардист Марк Шагал.
Яркие краски, живописный рисунок и четкие линии — одежда из новой коллекции напоминает всемирно известные шедевры «Голубые любовники», «Зеленые любовники» и «Розовые любовники» — кстати говоря, это и есть основная цветовая гамма коллекции. Кроме того, каждая палитра наделена определенной символикой, так что выбирай себе одежду, согласно своему характеру: например, синий подойдет для окрыленных любовью, красный для тех, кто хочет быть счастливым, а зеленый для любителей чего-то нового.
Платье с флористичным принтом, леопардовая шуба и костюмы в клетку — в новом лукбуке бренда есть все тренды осенне-зимнего сезона. При этом дизайнер Loom Moscow Светлана Родина транслирует их в свойственном им ретроспективном ключе с налетом винтажности, что придает коллекции ностальгическое настроение.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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