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60-летняя Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини из «Основного инстинкта»
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60-летняя Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини из «Основного инстинкта» 

Журнал ОК! 1 час назад
В сети появилось несколько фотографий из новой фотосессии Шэрон Стоун — для западного журнала о моде Editorialist Magazine. Черно-белые кадры получились очень горячими. Кажется, редакторы издания вдохновились культовым эротическим триллером XX века с американской актрисой в главной роли «Основной инстинкт».
Именно после выхода этой картины режиссера Пола Верховена Шэрон стала популярной, а поклонники прозвали её секс-символом. Этот успех 60-летняя звезда решила повторить с помощью эротических образов для cover story. Один из них состоял из маленького черного платья, оголяющего плечо и демонстрирующее стройные ноги актрисы.
Шэрон Стоун, фото из Instagram
Фигуру Стоун также показала во всей красе в тренче (кстати, тренч ­— это маст хэв осеннего сзона), который был надет на голое тело актрисы. Третий образ Шерон был более скромным: она позировала в костюме с широкими брюками и глубоким вырезом декольте.
То, что Шерон Стоун сохранила молодость внутри себя, доказывают и ее отношения с симпатичным незнакомцем. В марте этого года актриса и молодой человек отдыхали на пляже Майами, где без смущения обнимались и целовались.
Шэрон Стоун, кадр из «Основного инстинкта»
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