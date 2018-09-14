60-летняя Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини из «Основного инстинкта»

В сети появилось несколько фотографий из новой фотосессии Шэрон Стоун — для западного журнала о моде Editorialist Magazine. Черно-белые кадры получились очень горячими. Кажется, редакторы издания вдохновились культовым эротическим триллером XX века с американской актрисой в главной роли «Основной инстинкт».

Именно после выхода этой картины режиссера Пола Верховена Шэрон стала популярной, а поклонники прозвали её секс-символом. Этот успех 60-летняя звезда решила повторить с помощью эротических образов для cover story. Один из них состоял из маленького черного платья, оголяющего плечо и демонстрирующее стройные ноги актрисы.

Шэрон Стоун, фото из Instagram

Фигуру Стоун также показала во всей красе в тренче (кстати, тренч ­— это маст хэв осеннего сзона), который был надет на голое тело актрисы. Третий образ Шерон был более скромным: она позировала в костюме с широкими брюками и глубоким вырезом декольте.

То, что Шерон Стоун сохранила молодость внутри себя, доказывают и ее отношения с симпатичным незнакомцем. В марте этого года актриса и молодой человек отдыхали на пляже Майами, где без смущения обнимались и целовались.

Шэрон Стоун, кадр из «Основного инстинкта»