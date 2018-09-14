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Как одеться осенью на вечеринку в стиле парижской модницы
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Как одеться осенью на вечеринку в стиле парижской модницы 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В новой коллекции украинской марки POUSTOVIT представлено все, что поможет создать яркий образ для осенней вечеринки. Это и котороткие платья с глубокими вырезами в остромодном сочетании оранжевого и розового цветов, и расклешенный блестящий комбинезон, и плиссированная юбка из переливающейся ткани. По словам создателей бренда, на съемку лукбука их вдохновила осень в Париже: повседневная суета, атмосферные места и молодые люди, которые приезжают в столицу Франции в поисках красоты и новых впечатлений. И модели в нарядах POUSTOVIT среди красивых парижских улиц выглядят более чем органично.
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