Загадка. Что общего у Хейли Болдуин и Роузи Хантингтон-Уайтли? 

Не секрет, что косметические бренды часто приглашают звезд сняться в рекламных кампаниях или стать официальными лицами бренда. И на днях стало известно, что Хейли Болдуин (21) назначена амбассадором минеральной косметики Bare Minerals. Но она не единственная модель, которая сотрудничает с этим брендом. Марку также представляют Роузи Хантингтон-Уайтли (31), звезда фильма «Черная пантера» Летишия Райт (24) и звездный визажист Никки ДеРост.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от bareMinerals (@bareminerals)
12 Сен 2018 в 6:32 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zagadka-chto-obshhego-u-hejli-bolduin-i-rouzi-hantington-uajtli/