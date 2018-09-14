Любительница кукол открыла свое кафе в Сайгоне 

Любительница кукол открыла в Хошимине собственное кафе — Doll’s Cake & Tea, — где экземпляры из ее коллекции можно потрогать и даже купить Doll’s Cake & Tea находится на Le Van Sy Street в Районе №3. 42-летняя Ву Ти Тань Тао открыла его для членов клуба «Saigon Dolls», чтобы у тех появилось место, соответствующее их интересам. «Есть много мужчин, которым нравятся куклы. Но они немного стесняются своего увлечения. Им нужно место, где им будет комфортно играть с ними».
Кафе занимает два этажа. И куклы тут повсюду: в шкафах, на столах, на окнах.
На каждом этаже есть специальный шкаф для кукол. «В них находится основная часть моей коллекции. Это около 100 кукол. Все они стоят примерно 1 млрд донгов ($ 42 889).»
Основная часть коллекции — это куклы девушек из разных уголков планеты.
Куклы в кафе не только выставляются, но и продаются.
Цена одной куклы составляет примерно миллион донгов. После покупки Тао немного меняет их макияж и прическу. Из-за этого цена куклы вырастает до 2-4 миллионов.
В кафе есть куклы и подороже. Это редкие или больше не выпускающиеся экземпляры. Они хранятся на отдельных витринах.
Самая ценная кукла в кафе — кукла Красной Королевы из США. Она стоит 40 млн донгов ($ 1 716).
Клиенты могут играть с куклами, но не должны вносить никаких изменений в прическу или макияж.
В кафе есть комната только для продажи кукол и аксессуаров для них.
Что касается еды и напитков, то они в кафе стоят 20 000 — 100 000 донгов ($ 0,85-4,29).
Источник: VnExpress
Перевод: Никита Гребенников