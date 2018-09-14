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Модель за один день поправилась почти вдвое
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Модель за один день поправилась почти вдвое 

WDay.ru 25 минут назад
Фото: WDay.ru
Что случилось с Жасмин Сандерс?
Музу ювелирного дома Bvlgari называют одной из самых горячих моделей мира. За свое совершенное тело и золотистый оттенок кожи она получила прозвище Золотая Барби. Правда, теперь на Барби она похожа уже меньше — Жасмин уверенно стремится к размеру плюс-сайз.
Супермодель стала одним из почетных гостей Недели моды в Нью-Йорке. Разумеется, многочисленные фотографы сделали множество кадров с красавицей и на показах, и просто на улице. И если сравнить эти снимки, то четко видно, что Сандерс буквально за сутки очень располнела.
Жасмин Сандерс, 12 сентября
Жасмин Сандерс, 13 сентября
Если на первом фото ноги модели практически идеальны, то на втором почти в таком же ракурсе ее бедра уже явно далеки от совершенства, они кажутся полными и рыхлыми.
Поклонники принялись гадать, в чем же дело. Невозможно же за сутки распухнуть как на дрожжах, даже если ты очень плотно пообедала, а заодно поужинала и позавтракала.
Возможно, причина в платье? Ведь у Сандерс, в отличие от той же Кайи Гербер, вполне аппетитная фигура — «песочные часы», и костлявыми ее бедра никогда не были. А наряд с очень высоким разрезом обнажил ноги так, что они стали казаться толще, чем на самом деле. В таком случае Сандерс стоит осмотрительнее выбирать модные образы, ведь она постоянно находится под прицелом камер.
А может, супермодель и правда наконец-то решила позволить себе вдоволь наесться сладостей, ведь Неделя моды уже подошла к концу. Можно расслабиться и устроить день читмила.
Или все же виноват фотограф? Ведь одна и та же девушка может получиться на снимках как ослепительной красоткой, так и, мягко говоря, совсем непривлекательной. Что ж, остается надеяться, что Жасмин учтет свой бьюти-промах, в чем бы ни были его корни, и дальше будет тщательнее поддерживать свой статус Золотой Барби.
Принять участие в опросе «Как вы считаете, почему Сандрес так резко поправилась?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Сила искусства: модель пришла на выставку в одном прозрачном плаще
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