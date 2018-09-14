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Главные цвета весны/лета 2019 по версии института Pantone
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Главные цвета весны/лета 2019 по версии института Pantone 

Fraufluger.ru 20 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Институт цвета Pantone уже позаботился об актуальной цветовой палитре будущих весны и лета 2019. По итогам Недели моды в Нью-Йорке, специалисты института опубликовали 16 оттенков, которые будут доминировать в нашем гардеробе. Главные цвета весны/лета 2019 по версии института PantoneСреди опубликованных цветов можно найти: красную фиесту, розового
павлина, яркую оранжевую куркуму и «принцессин синий». По словам представителей
института Pantone, эти  цвета будут поднимать настроение, помогать в самовыражении и создании неожиданных
творческих комбинаций. Также были опубликованы четыре базовых цвета весны:
бежевый соевый боб, темно-синее затмение, практически белая соевая кукуруза и коричневый гранит.
Как отмечает исполнительный директор Pantone Леатрис Айземан,
все эти оттенки несут за собой новые возможности. Они смогут разбавить
привычные темные ассортименты люксовых и масс-маркет брендов, а в последствии и  наши гардеробы. Приступить к созданию принципиально новых образов с анонсированными
оттенками можно уже сейчас, чтобы встретить весну в полной боеготовности.
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