Главные цвета весны/лета 2019 по версии института Pantone

Институт цвета Pantone уже позаботился об актуальной цветовой палитре будущих весны и лета 2019. По итогам Недели моды в Нью-Йорке, специалисты института опубликовали 16 оттенков, которые будут доминировать в нашем гардеробе. Главные цвета весны/лета 2019 по версии института PantoneСреди опубликованных цветов можно найти: красную фиесту, розового

павлина, яркую оранжевую куркуму и «принцессин синий». По словам представителей

института Pantone, эти цвета будут поднимать настроение, помогать в самовыражении и создании неожиданных

творческих комбинаций. Также были опубликованы четыре базовых цвета весны:

бежевый соевый боб, темно-синее затмение, практически белая соевая кукуруза и коричневый гранит.

Как отмечает исполнительный директор Pantone Леатрис Айземан,

все эти оттенки несут за собой новые возможности. Они смогут разбавить

привычные темные ассортименты люксовых и масс-маркет брендов, а в последствии и наши гардеробы. Приступить к созданию принципиально новых образов с анонсированными

оттенками можно уже сейчас, чтобы встретить весну в полной боеготовности.