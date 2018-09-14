Ещё
ДЛТ открывает корнер Le Labo — одного из лучших брендов селективной парфюмерии
Далее:
Читайте также:
Ещё

ДЛТ открывает корнер Le Labo — одного из лучших брендов селективной парфюмерии 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
На первом этаже ДЛТ заработал корнер Le Labo — бренда селективной парфюмерии, основанного Эдди Роши и Фабрисом Пено в 2006 году в Нью-Йорке. Классическая коллекция Le Labo состоит из 16 ароматов, выпускаемых в разных форматах: парфюмерной воды, жидкого бальзама, твердых духов, амулетов и парфюмерных масел, которые можно использовать и в качестве парфюма, и как дополнительный компонент для уходовых средств. Помимо классики, в корнере есть лимитированная серия City Exclusives — это специальные ароматы, посвященные 11 городам мира, в том числе Далласу, Чикаго, Токио, Сан-Франциско, Амстердаму, Лондону, Лос-Анджелесу, Парижу и даже Москве. Компоненты в каждом флаконе City Exclusives передают характерный «локальный» аромат: чтобы путешествовать, не выезжая за пределы Петербурга, нужно прийти в ДЛТ за эксклюзивным парфюмом до конца сентября.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Собака.ru: последние новости
Новая коллекция обуви Katy Perry: «рождественские» ботильоны и босоножки с крыльями Итальянский бренд Bvlgari выпустил бриллиантовые украшения в честь России «Умный гардероб: 5 шагов к успеху»: в Белгороде пройдет мастер-класс стилиста
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фотосессия в итальянском глянце оскорбила россиян39
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете153
«Влюбилась в друга своего молодого сына»87
Звезды, которых убили наркотики
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение