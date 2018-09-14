ДЛТ открывает корнер Le Labo — одного из лучших брендов селективной парфюмерии

На первом этаже ДЛТ заработал корнер Le Labo — бренда селективной парфюмерии, основанного Эдди Роши и Фабрисом Пено в 2006 году в Нью-Йорке. Классическая коллекция Le Labo состоит из 16 ароматов, выпускаемых в разных форматах: парфюмерной воды, жидкого бальзама, твердых духов, амулетов и парфюмерных масел, которые можно использовать и в качестве парфюма, и как дополнительный компонент для уходовых средств. Помимо классики, в корнере есть лимитированная серия City Exclusives — это специальные ароматы, посвященные 11 городам мира, в том числе Далласу, Чикаго, Токио, Сан-Франциско, Амстердаму, Лондону, Лос-Анджелесу, Парижу и даже Москве. Компоненты в каждом флаконе City Exclusives передают характерный «локальный» аромат: чтобы путешествовать, не выезжая за пределы Петербурга, нужно прийти в ДЛТ за эксклюзивным парфюмом до конца сентября.

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.