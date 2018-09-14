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Впервые за 20 лет Dior представил новый женский аромат. Каким он получился?
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Впервые за 20 лет Dior представил новый женский аромат. Каким он получился? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Этой осенью бренд Dior представил, пожалуй, самую долгожданную новинку — парфюм Joy. Он стал первым женским парфюмом в основной коллекции впервые за (почти) 20 лет!
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Последний раз подобный запуск был в 1999 году, тогда вышел легендарный аромат J’Adore. С тех пор Dior создавал только лимитированные коллекции или перевыпускал существующие ароматы в новых вариациях. Новинка раскрывается нотами бергамота, апельсина, альдегидов и дополняется розой в двух формах: эссенции и абсолют. Букет дополнили теплые древесные ноты сандала, кедра и мускуса.
Лицом аромата стала Дженнифер Лоуренс (27), которая сотрудничает с Dior с 2012 года.
https://www.youtube.com/watch?v=1CRihg1X89A
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vpervye-za-20-let-dior-predstavil-novyj-zhenskij-aromat-kakim-on-poluchilsya/
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