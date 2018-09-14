Впервые за 20 лет Dior представил новый женский аромат. Каким он получился?

Этой осенью бренд Dior представил, пожалуй, самую долгожданную новинку — парфюм Joy. Он стал первым женским парфюмом в основной коллекции впервые за (почти) 20 лет!

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Последний раз подобный запуск был в 1999 году, тогда вышел легендарный аромат J’Adore. С тех пор Dior создавал только лимитированные коллекции или перевыпускал существующие ароматы в новых вариациях. Новинка раскрывается нотами бергамота, апельсина, альдегидов и дополняется розой в двух формах: эссенции и абсолют. Букет дополнили теплые древесные ноты сандала, кедра и мускуса.

Лицом аромата стала Дженнифер Лоуренс (27), которая сотрудничает с Dior с 2012 года.

https://www.youtube.com/watch?v=1CRihg1X89A

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