Итальянский Vogue устроил фотосессию от-кутюр в архангельской деревне

Итальянская редакция легендарного журнала о моде и красоте Vogue выбрала в качестве локации для новой фотосессии деревню Чикинская в Пинежском районе. По мнению издателей, живописные виды и необычная архитектура этого места понравятся итальянским читателям.

Модели в нарядах от Dior, Balenciaga и Dolce & Gabbana позировали на фоне полуразрушенных домов, старинной церкви, а также на мотоцикле «Иж». Съемки провел фотограф Джонни Дафорт, который ранее снимал для Tom Ford, Эшли Грэм и Джиджи Хадид.