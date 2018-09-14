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Итальянский Vogue устроил фотосессию от-кутюр в архангельской деревне
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Итальянский Vogue устроил фотосессию от-кутюр в архангельской деревне 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва24
Итальянская редакция легендарного журнала о моде и красоте Vogue выбрала в качестве локации для новой фотосессии деревню Чикинская в Пинежском районе. По мнению издателей, живописные виды и необычная архитектура этого места понравятся итальянским читателям.
Модели в нарядах от Dior, Balenciaga и Dolce & Gabbana позировали на фоне полуразрушенных домов, старинной церкви, а также на мотоцикле «Иж». Съемки провел фотограф Джонни Дафорт, который ранее снимал для Tom Ford, Эшли Грэм и Джиджи Хадид.
Стилистом съемки стала подруга Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии — россиянка Лотта Волкова. Снимки в российской деревне читатели увидят в сентябрьском номере итальянского Vogue.
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