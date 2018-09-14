Итальянский Vogue устроил фотосессию в архангельской деревне

АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. / ТАСС /. Труднодоступная деревня Чикинская Пинежского района Архангельской области стала площадкой для проведения фотосессии итальянского Vogue. Фотографии со съемки из Чикинской опубликованы на официальной странице Instagram модного издания 4 сентября и стали активно обсуждаться в соцсетях. На снимках модели позируют на фоне старинных деревянных храмов и домов в деревне.

Как сообщил ТАСС директор Северного морского музея Евгений Тенетов, в начале лета к нему обратились из московского офиса журнала с просьбой уточнить, как добраться до Чикинской. Разработать маршрут помогли в туристско-информационном центре Архангельской области. «Мы делали запрос в Пинежский район, как добраться до Чикинской, они нас консультировали», — сказала руководитель регионального ТИЦ Светлана Корницкая, уточнив, что официального уведомления о съемках к ним не поступало.

Съемочной группе пришлось добираться от районного центра села Карпогоры на машинах, а затем до Чикинской — на попутной лодке местного жителя. Как рассказал ТАСС житель деревни Труфановой Алексей Чупаков, он перевозил съемочную группу через реку. «Это было в середине июля, я был в лодке, подъехали и попросили перевезти. Я перевез, вечером вернулся за ними, — рассказал ТАСС Чупаков. — Они поснимали на фоне церквей, на фоне деревни. В Чикинской четыре дома жилых».

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь администрации Пинежского района Ирина Акопян, в районе о съемках узнали из интернета. «В этой деревне есть старинные храмы, их восстанавливают. У тех, кто видел фото, мнения разные: не знаем, плакать или радоваться. Молодежь говорит, что надо это событие хайпить (на современном молодежном сленге „пиарить“, „распространять“ — прим. ТАСС). У каждого свое мнение», — сказала Акопян.