Главные тренды весна-лето 2019 с подиумов Недели моды в Нью-Йорке

Желтый цвет

Ярко-канареечный цвет — для смелых и сильных духом модников. Да, согласны, палитра оттенков слишком вызывающая и подойдёт далеко не всем, но именно она как нельзя лучше разгонит хандру межсезонья и не позволит затеряться в серых трудовых буднях.

Рваный крой

Прошли времена, когда (как сказали бы наши бабушки) «рванье» считалось признаком финансового неблагополучия. У современного поколения — свои правила, а рваный крой, напрочь оторванные куски юбки или джинсов стали нормой. И даже если вслед вы услышите фразу «Стыд-то какой!», знайте: она не имеет никакого отношения к вашему образу.

Бахрома

Преобразиться в жительницу прерий, надеть ковбойский костюм, запрячь лошадь и понестись навстречу приключениям, разгоняя пыль степей лёгкой струящейся бахромой! Похоже на сон, не правда ли? Возможно, но добавить бахрому в гардероб следующей весной вам точно не помешает.

Прозрачные ткани

«Не позволим скрывать красоту женского тела под длинными платьями и бесформенными силуэтами!» — лозунг дизайнеров Нью-Йорка. Оголяться полностью, кстати, они тоже не советуют, а вот надеть просвечивающие наряды — в самый раз. Вроде как оголили, а вроде как и прикрыли — идеальный микс.

Пастельные тона

Весна — время мягких оттенков и неброских цветовых сочетаний. Нежно-розовый, пудровый, бежевый, голубой и лиловый в сочетании с минимализмом кроя наполнят следующую весну романтичным флером новых побед на всех желаемых фронтах.

Головные уборы

Широкополые шляпы, косынки, шапки и платки — одним словом, головные уборы вновь на пике популярности. Согласитесь, практичное решение: и в уши в ветреную погоду не надует, и голову от солнечного удара убережёт.

Этнические мотивы

Национальный колорит становится одним из главных действующих лиц в модной игре. Яркие краски, богатая отделка, характерные принты и шарм разных уголков Земли — знакомство с местной культурой любимой страны можно уже сейчас начинать с похода по магазинам.

Стиль туриста

Расслабленный стиль туристов — кладезь идей для дизайнеров. Да, скажем честно: ничего нового вы здесь не найдёте. Но, как говорится, повторение — мать учения, а значит, чепчики, короткие шорты, яркие футболки и вызывающие принты привлекут внимание дизайнеров ещё не раз.

Powerful Woman

Не сдают позиций и 80-е с их тенденцией ко всему «гипер»: гиперформы, гиперсилуэты, гиперобъёмы. Правда, из всего многообразия выбора дизайнеры отдали предпочтение именно плечам, зато порезвились они здесь на славу. Как говорится: девушки, для вас старались.