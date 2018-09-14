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Главные тренды весна-лето 2019 с подиумов Недели моды в Нью-Йорке
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Главные тренды весна-лето 2019 с подиумов Недели моды в Нью-Йорке 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Желтый цвет
Ярко-канареечный цвет — для смелых и сильных духом модников. Да, согласны, палитра оттенков слишком вызывающая и подойдёт далеко не всем, но именно она как нельзя лучше разгонит хандру межсезонья и не позволит затеряться в серых трудовых буднях.
Рваный крой
Прошли времена, когда (как сказали бы наши бабушки) «рванье» считалось признаком финансового неблагополучия. У современного поколения — свои правила, а рваный крой, напрочь оторванные куски юбки или джинсов стали нормой. И даже если вслед вы услышите фразу «Стыд-то какой!», знайте: она не имеет никакого отношения к вашему образу.
Бахрома
Преобразиться в жительницу прерий, надеть ковбойский костюм, запрячь лошадь и понестись навстречу приключениям, разгоняя пыль степей лёгкой струящейся бахромой! Похоже на сон, не правда ли? Возможно, но добавить бахрому в гардероб следующей весной вам точно не помешает.
Прозрачные ткани
«Не позволим скрывать красоту женского тела под длинными платьями и бесформенными силуэтами!» — лозунг дизайнеров Нью-Йорка. Оголяться полностью, кстати, они тоже не советуют, а вот надеть просвечивающие наряды — в самый раз. Вроде как оголили, а вроде как и прикрыли — идеальный микс.
Пастельные тона
Весна — время мягких оттенков и неброских цветовых сочетаний. Нежно-розовый, пудровый, бежевый, голубой и лиловый в сочетании с минимализмом кроя наполнят следующую весну романтичным флером новых побед на всех желаемых фронтах.
Головные уборы
Широкополые шляпы, косынки, шапки и платки — одним словом, головные уборы вновь на пике популярности. Согласитесь, практичное решение: и в уши в ветреную погоду не надует, и голову от солнечного удара убережёт.
Этнические мотивы
Национальный колорит становится одним из главных действующих лиц в модной игре. Яркие краски, богатая отделка, характерные принты и шарм разных уголков Земли — знакомство с местной культурой любимой страны можно уже сейчас начинать с похода по магазинам.
Стиль туриста
Расслабленный стиль туристов — кладезь идей для дизайнеров. Да, скажем честно: ничего нового вы здесь не найдёте. Но, как говорится, повторение — мать учения, а значит, чепчики, короткие шорты, яркие футболки и вызывающие принты привлекут внимание дизайнеров ещё не раз.
Powerful Woman
Не сдают позиций и 80-е с их тенденцией ко всему «гипер»: гиперформы, гиперсилуэты, гиперобъёмы. Правда, из всего многообразия выбора дизайнеры отдали предпочтение именно плечам, зато порезвились они здесь на славу. Как говорится: девушки, для вас старались.
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