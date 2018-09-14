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Фотосессия в итальянском глянце оскорбила россиян
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«Русская» фотосессия Vogue оскорбила россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: @vogueitalia
Съемочной площадкой для демонстрации одежды модных брендов была выбрана Архангельская область.
Деревня Чикинская в Пинежском районе внезапно стала местом, которое выбрали для создания снимков для нового номера итальянского Vogue. Видимо, решили сыграть на контрасте: гламурные модели, одетые в пестрые наряды Balenciaga, lacoste и Gucci, демонстрируют их в условиях российской глубинки.
Деревянные чуть покосившиеся дома, полуразрушенные церкви, деревенские дороги и бескрайние поля были выбраны в качестве фона для съемок одежды люксовых брендов.
@vogueitalia
Часть фотографий с необычной фотосессии была опубликована на официальной странице Vogue Italia. Пользователи, успевшие оценить результаты съемок в России, разделились во мнениях: некоторые отмечают необычность задумки, а другие признаются, что им не вполне понятно, что этим хотели сказать авторы проекта.
Надо отметить, что многие российские пользователи не оценили идею Vogue, посчитав, что авторы фотосессии выставили русских людей в частности и Россию вообще крайне в негативном свете.
В пестрых нарядах моделей, выполненных в так называемом «babushka-style», покосившихся домах и старых автомобилях, которые послужили антуражем фотосессии, многие увидели лишь желание посмеяться над русскими.
@vogueitalia
Фотографом, сделавшим необычную фотосессию, стал Джонни Дафорт, а стилистом выступила россиянка Лотта Волкова.
Женский форум39
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