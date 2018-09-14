Фотосессия в итальянском глянце оскорбила россиян

«Русская» фотосессия Vogue оскорбила россиян

Съемочной площадкой для демонстрации одежды модных брендов была выбрана Архангельская область.

Деревня Чикинская в Пинежском районе внезапно стала местом, которое выбрали для создания снимков для нового номера итальянского Vogue. Видимо, решили сыграть на контрасте: гламурные модели, одетые в пестрые наряды Balenciaga, lacoste и Gucci, демонстрируют их в условиях российской глубинки.

Деревянные чуть покосившиеся дома, полуразрушенные церкви, деревенские дороги и бескрайние поля были выбраны в качестве фона для съемок одежды люксовых брендов.

@vogueitalia

Часть фотографий с необычной фотосессии была опубликована на официальной странице Vogue Italia. Пользователи, успевшие оценить результаты съемок в России, разделились во мнениях: некоторые отмечают необычность задумки, а другие признаются, что им не вполне понятно, что этим хотели сказать авторы проекта.

Надо отметить, что многие российские пользователи не оценили идею Vogue, посчитав, что авторы фотосессии выставили русских людей в частности и Россию вообще крайне в негативном свете.

В пестрых нарядах моделей, выполненных в так называемом «babushka-style», покосившихся домах и старых автомобилях, которые послужили антуражем фотосессии, многие увидели лишь желание посмеяться над русскими.

@vogueitalia

Фотографом, сделавшим необычную фотосессию, стал Джонни Дафорт, а стилистом выступила россиянка Лотта Волкова.