50 лучших аксессуаров с Недели моды в Нью-Йорке, которые украсят любой образ в следующем сезоне

Поклонники минимализма, как и адепты излишества, могут ликовать: на прошедшей Неделе моды в Нью-Йорке дизайнеры представили столько разнообразных аксессуаров, что каждый найдет себе украшение, сумку или головной убор на свой вкус. Тем, кто любит подвески, приглянутся ожерелья в виде монет как у Oscar de la Renta. Моносерьги необычной формы можно найти у Coach. Примеры сумок в виде гармошки, мешочка с рюшами или плоского ридикюля подсмотрите у Gabriela Hearst, Chiara Boni La Petite Robe и Coach. Браслеты в виде цветов на предплечье и плечо показали Rodarte. А 3.1 Phillip Lim и Anna Sui сошлись на том, что летом не обойтись без панамы. Всего не перечесть — лучше насладиться нашей галереей.

Фото: IMAXTREE