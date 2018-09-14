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50 лучших аксессуаров с Недели моды в Нью-Йорке, которые украсят любой образ в следующем сезоне
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50 лучших аксессуаров с Недели моды в Нью-Йорке, которые украсят любой образ в следующем сезоне 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Поклонники минимализма, как и адепты излишества, могут ликовать: на прошедшей Неделе моды в Нью-Йорке дизайнеры представили столько разнообразных аксессуаров, что каждый найдет себе украшение, сумку или головной убор на свой вкус. Тем, кто любит подвески, приглянутся ожерелья в виде монет как у Oscar de la Renta. Моносерьги необычной формы можно найти у Coach. Примеры сумок в виде гармошки, мешочка с рюшами или плоского ридикюля подсмотрите у Gabriela Hearst, Chiara Boni La Petite Robe и Coach. Браслеты в виде цветов на предплечье и плечо показали Rodarte. А 3.1 Phillip Lim и Anna Sui сошлись на том, что летом не обойтись без панамы. Всего не перечесть — лучше насладиться нашей галереей.
Фото: IMAXTREE
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