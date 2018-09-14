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Кэти Перри выпустила новую коллекцию обуви
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Кэти Перри выпустила новую коллекцию обуви 

Собака.ru 50 минут назад
Фото: @katyperry
Тринадцатикратная номинантка на премию «Грэмми» Кэти Перри выпустила новую коллекцию обуви — такую же яркую, как ее концертные образы и платья для Бала Института костюма в Нью-Йорке.
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В осенне-зимнюю линейку вошли «елочные» ботильоны, украшенные шариками и леденцами, «огненные» хайтопы, декорированные пайетками на пятке, «буддистские» ботинки, дополненные фигурками из разноцветных страз, и замшевые полусапожки с каблуком, заточенным в клетку.
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В качестве референсов коллекции Katy Perry — три типа личностей: мыслителя (туфли Мэри-Джейн, туфли kitten heels и ботильоны с массивными каблуками) путешественника (походные ботинки и удобные сандалии) и художника (обувь с фигурными и геометричными каблуками).
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В прошлом году лукбук для релиза исполнительницы делала клип-мейкер и фэшн-блогер из Петербурга Таша Алакоз.
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