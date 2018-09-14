Осень и цвет: как не скатиться во все черное с наступлением холодов

За советами мы отправились к стилисту Анне Московцевой. Она поделилась с нами несколькими важными советами, как же приучить себя к интересной цветовой палитре этой осенью.

Делаем первый шаг к цвету

Модные дома часто следуют наставлениям института цвета Pantone — обратите внимание, что в их сезонных палитрах — только яркие, «кричащие» о своей уникальности оттенки. А если все крупные бренды сходят с ума по цвету, значит поводов для стеснения абсолютно нет. Например, неоновая палитра — один из главных хитов сезона. Неоновые образы были показаны на подиумах всех модных столиц, а звезды отгуляли тренд и на ковровых дорожках, и в повседневных выходах. Но если к таким радикальным переменам вы пока не готовы, добавьте только одну яркую деталь — с нее и начнем постепенно приучать себя к избавлению от скучной и надоевшей монохромной гаммы. Кроме флуоресцентных оттенков, в топе Pantone — «Синяя туманность», «Красная груша», «Доблестный мак», «Лепесток крокуса», «Цейлонский желтый». Звучит впечатляюще, не правда ли?

Для осторожных

Если ваши взгляды на моду довольно консервативны, а к смелым экспериментам с цветом и формами вы пока не готовы (и в этом нет ничего ужасного), попробуйте составить гардероб из палитры приглушенных оттенков, которая граничила бы с вашими любимыми осенними цветами. Привыкли к серому и черному? Сделайте небольшое отступление и подберите пальто в бутылочном, насыщенном изумрудном, классическом песочном, аристократическом оливковом и терпком бордовом. Миксуйте благородный винный и насыщенный индиго, болотно-зеленый и темно-красный. На руку вам сыграет и то, что глубокие темные оттенки без труда сочетаются друг с другом — ломать голову над тем, а стоит ли комбинировать эти два цвета и будет ли это выглядеть уместно, совсем не придется.

Многослойность

Один из главных трендов уже не первый сезон и причина, за которую можно бесконечно любить холодное время года: летом надевать на себя несколько слоев — попросту некомфортно, а вот осенью можно смело экспериментировать, сочетая разные по цвету и фактуре жакеты, тренчи, пальто, бомберы и толстовки. Вкратце суть многослойности заключается в том, чтобы классно и необычно сочетать сразу несколько предметов верхней одежды, и при этом подбирать все вещи так, чтобы они смотрелись максимально органично. В результате каждая вещь как будто случайно выглядывает из-под своего «собрата», а ваш образ превращается в действительно стильный и модный аутфит. Другой важный плюс — спасение во время осеннего «переходного» периода, характеризующегося большой амплитудой температур. В помещении вы можете без проблем снять какой-либо из слоев, а к вечеру, когда столбик термометра опускается, надеть кардиган/жакет/жилет/куртку обратно. Но помните, что этот тренд — прогулка по лезвию ножа: главное не скатиться в небрежность и грамотно подобрать все слои — для этого отлично подойдут вещи фасона оверсайз.

Аксессуары — наше все Контрастные платки, яркие сумки и крупные украшения спасают нас круглый год. В теплое время года цветной платок мог разнообразить, казалось бы, абсолютно банальный комплект «белая футболка + джинсы», а осенью добавит цвета к любому скучному и надоевшему вам пальто. Достаем из шкафа классические фасоны верхней одежды привычного для вас оттенка, а к нему без стеснения подбираем акцентный аксессуар, например, огромный цветастый шарф. Он привлечет внимание к вашему лицу и затмит любой скучный верх. Причем шарфы сейчас (как и кстати, серьги), модные критики называют «statement»: это значит, что любой свой образ вы можете превратить в модное заявление благодаря необычным надписям, узнаваемым сочетаниям цветов или принадлежности аксессуаров к какой-либо субкультуре или фанатской касте (с последним стоит быть осторожным, чтобы ненароком не ошибиться и не навлечь на себя чей-либо гнев).

Акцентная обувь

Революция часто начинается с низов — например, привлечь внимание к вашему осеннему аутфиту можно с помощью необычной пары обуви, которая затмит скучность и банальность черно-серого лука. Выбираем яркие и даже экстравагантные ботильоны и сапоги с яркими строчками, множеством пряжек или непривычного для вас (это пока) оттенка. Один из новомодных трендов — серебристый металлик. Ботильоны цвета фольги точно будут смотреться необычно, а там и до более смелых сочетаний недалеко!