Агендерность и призыв покупать меньше в новой коллекции Vivienne Westwood 

Вивьен Вествуд занимается именным брендом вместе с мужем Андреасом Кронталером, но «свою часть» Vivienne Westwood показывает отдельно. В этот раз — второй раз подряд — вместо показа коллекцию весна-лето 2019 она представила в виде лукбука и кампании (в то время как показ той части, за которую отвечает Андреас, пройдет в Париже 29 сентября). В лукбуке модели разной этнической принадлежности, пола и гендерной идентичности позируют в эклектичной одежде, ярких аксессуарах и сапогах на огромной платформе. В кампании снялась и сама Вивьен — в майке со слоганом, призывающим меньше покупать.