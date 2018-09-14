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Агендерность и призыв покупать меньше в новой коллекции Vivienne Westwood
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Агендерность и призыв покупать меньше в новой коллекции Vivienne Westwood 

The Blueprint 27 минут назад
Фото: The Blueprint
Вивьен Вествуд занимается именным брендом вместе с мужем Андреасом Кронталером, но «свою часть» Vivienne Westwood показывает отдельно. В этот раз — второй раз подряд — вместо показа коллекцию весна-лето 2019 она представила в виде лукбука и кампании (в то время как показ той части, за которую отвечает Андреас, пройдет в Париже 29 сентября). В лукбуке модели разной этнической принадлежности, пола и гендерной идентичности позируют в эклектичной одежде, ярких аксессуарах и сапогах на огромной платформе. В кампании снялась и сама Вивьен — в майке со слоганом, призывающим меньше покупать.
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