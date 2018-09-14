Строгие, но яркие костюмы, которые разнообразят ваш офисный гардероб этой осенью

Новый лукбук отечественного бренда Nebo настраивает нас на теплую, солнечную и светлую осень, пропитанную радостными эмоциями. Провести ближайшие месяцы именно в таком настроении помогут наряды сочных оттенков, которые дизайнер Олеся Шиловская предлагает носить в этом сезоне. Женственные яркие платья и пальто, пестрые блузы и комбинации, монохромные костюмы, которые внесут краски в серые офисные будни, и уютные пушистые кардиганы с ручной вышивкой, что не дадут замерзнуть, — все эти вещи точно разнообразят привычный демисезонный гардероб, а также помогут сохранить бодрость духа и позволят оставаться в тренде. Желтый цвет, клетка, пальто до пят и удлиненные жакеты — все актуальные тенденции отражены в осенне-зимней коллекции Nebo.

Советуем также обратить внимание на моноклипсы, которые которые по праву считаются знаковыми для бренда. Они представлены здесь в огромном ассортименте: в виде жемчужных колец или свисающих гроздьями мерцающих камней, причудливых или классических форм, миниатюрные и крупные. Осталось выбрать ту, что будет по душе именно вам, и дополнять ею любимые осенние образы.