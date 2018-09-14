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«Сразу видно русскую бабу»: что думают пользователи Сети о новых фото Ирины Шейк
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«Сразу видно русскую бабу»: что думают пользователи Сети о новых фото Ирины Шейк 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Буквально вчера Ирина Шейк блистала на показах Недели моды в Нью-Йорке, а сегодня она уже выглядит как среднестатистическая российская мама! Папарацци распространили фотографии Ирины на прогулке с дочкой Леей в парке. На российской красавице были черные брюки, черный свитер с высоким горлом и удобные кроссовки. Волосы она собрала так, как это сделала бы любая женщина: в пучок на макушке. А глаза спрятала за солнцезащитными очками.
Пользователей Сети простой вид звезды умилил. «Сразу видно, что русская баба — и работать успевает, и дитя сама нянчит», «Классная баба, обожаю фото ее повседневной жизни!», «Она прелесть! Такая настоящая, такая своя. Умничка! Приятно смотреть на нее», — такие и другие комментарии они оставили под новыми кадрами. Особенно порадовало других мам то, как мило Ирина играла с дочкой, покачивая ее на качелях.
Напомним, что малышка Лея родилась в союзе Ирины Шейк и Брэдли Купера. Молодые родители уделяют дочке много времени, она всегда находится как минимум с одним из них. Недавно Ирина и Брэдли сделали исключение: оставив дочь дома, вместе отправились на Венецианский кинофестиваль. Купер представлял там свою дебютную режиссерскую работу — фильм «Звезда родилась», главную роль в котором сыграла Леди Гага. Кстати, платье, которое модель выбрала для выхода, очень не понравилось ее поклонникам.
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