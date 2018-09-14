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Новая коллекция Nebo: жемчужные серьги, платья из 70-х и броши по мотивам мультфильма «Ежик в тумане»
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Новая коллекция Nebo: жемчужные серьги, платья из 70-х и броши по мотивам мультфильма «Ежик в тумане» 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Финалистка нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2016» Олеся Шиповская выпустила осенне-зимнюю коллекцию своего бренда Nebo. Она, как и предыдущие релизы марки, цитирует истории любимых сказок и мультфильмов: после референсов к «Дюймовочке» и «Маленькому принцу» Леся переложила на сезонный фэшн сюжет «Ежика в Тумане».
Отсылки к старому мультфильму прослеживаются не только в теплоте и уюте кардиганов, свитеров и шерстяных пальто, но и в цветовой гамме коллекции: фиолетовом, горчичном, алом, сером и глубоком синем оттенках. На принтах — герои второго плана «Ежика в Тумане»: стая бабочек, россыпь репейника и ракушки, по форме напоминающие улитку (ее ежик нашел под дубовым листом). К тому же силуэты многих вещей списаны с моды 70-х и 80-х годов: это трапециевидные платья на каждый день, пиджаки с объемными плечами, наряды с отложными воротничками и костюмы с юбками «политической» длины. Стоит ли говорить о том, кого в лукбуке играют модели Полина Оганичева и Маша Игошина из Петербурга?
Стайлингом (и нашим любимым элементом) коллекции Nebo как всегда служат крупные броши и моно-серьги. На этот раз украшения сделаны из жемчуга, напоминающего росу на траве туманным утром, и повторяют формы дубовых листьев, цветов репейника и миниатюрных бабочек. В Петербурге вещи Олеси Шиповской не продаются, но их всегда можно заказать через сайт марки studionebo.ru с быстрой доставкой — жакеты, костюмы и платья ретро-дизайна совсем скоро поступят в продажу.
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