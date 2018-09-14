Ещё
Модная съемка: Трапеция Малевича
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модная съемка: Трапеция Малевича 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото — Ivan Knyazev @knyazevivan
Стиль — Anna Guseva @guseva_stylist
Модель — Mercy @queen_mercy20
Макияж — Liza May @lizamaymakeup
Ассистенты стилиста — @stylesupervision, @inyooliana
SNCmedia.ru: последние новости
Street style: 5 самых стильных аутфитов на Неделе моды в Нью-Йорке Главные тренды весна-лето 2019 с подиумов Недели моды в Нью-Йорке 5 классных звездных луков на Rihanna's Diamond Ball 2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете153
Звезды, которых не узнать после набора веса6
105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия5
Девушка доказала, что ее зря травили в детстве1
Звезды, которых убили наркотики
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение