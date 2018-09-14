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Модная съемка: Трапеция Малевича
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Модная съемка: Трапеция Малевича
SNCmedia.ru
1 час назад
Женский форум
Фото — Ivan Knyazev @knyazevivan
Стиль — Anna Guseva @guseva_stylist
Модель — Mercy @queen_mercy20
Макияж — Liza May @lizamaymakeup
Ассистенты стилиста — @stylesupervision, @inyooliana
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