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5 новых вещей, которые можно сделать из старого свитера
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5 новых вещей, которые можно сделать из старого свитера 

Карельские вести 1 час назад
Не спешите выбрасывать старый свитер — это же огромное поле для творчества! Нитки, ножницы, пара стежков — и перед вами новая и очень нужная вещь.
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