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«Деревенская» фотосессия журнала Vouge
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«Деревенская» фотосессия журнала Vouge 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Журнал Vouge опубликовал фотографии новых коллекций модныхъ брендов Gucci, Lacost и Balenciaga. Съёмка проходила в российской глубинке, в небольшой деревне под Архангельском. На заднем плане — поля, полуразрушенная церквушка, в качестве реквизита — старый мотоцикл «Иж». Сами модели одеты в цветастые ткани и платки в стиле babushka.
Фотосессию проводил популярный фотограф Джонни Дафорт, а за образ моделей отвечала Лотта Волкова, известный российский стилист. Публикация необычных фотографий в журнале и социальных сетях вызвала большой резонанс интернет-пользователей: одни сочли, что подобная съёмка отличается бесвкусицей и даже может рассматриваться как насмешка, другие назвали фото настоящим произведением искусства.
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