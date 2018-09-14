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Анна Эверс, Роуз Бирн и Карен Элсон на закрытом ужине Michael Kors
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Анна Эверс, Роуз Бирн и Карен Элсон на закрытом ужине Michael Kors 

Harper’s Bazaar 55 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Как и бывает на Неделе моды, за показом Michael Kors Collection в Нью-Йорке последовала коктейльная вечеринка. Разумеется, подруги и музы американского дизайнера приехали в концепт-стор 10 Corso Como исключительно в его нарядах. Актриса Роуз Бирн надела шифоновую блузку с анималистичным принтом и кожаную юбку миди, модель Анна Эверс — черный кроп-топ с золотыми брюками, а Карен Элсон выбрала нюдовое платье, вышитое жемчугом, которым подчеркнула свои огненно-рыжие волосы. На вечеринке были также замечены Су Джу Парк, комик Тиффани Хаддиш и модель Грейс Элизабет.
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