Коллекция крутых платьев на каждый день. Выбирай! 

Российского дизайнера Яну Расковалову многие знают по украшениям Yana Jewellery и платьям Haute Couture Yana Dress, которые носят Лена Перминова (32), Вера Брежнева (36), Полина Гагарина (31) и другие звезды.
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Недавно Яна запустила линию pret-a-porte Like Yana по более демократичной стоимости. В ней остались женственные, летящие силуэты, лаконичные модели, ручная вышивка и оригинальная отделка. Но в отличие от линии Haute Couture новые модели стали более повседневными. Все платья выполнены из легких и приятных материалов — льна, хлопка и вискозы.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kollektsiya-krutyh-platev-na-kazhdyj-den-vybiraj/