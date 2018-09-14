Новый гардероб: как создать 10 образов из 10 вещей?

Елена Бессонова , директор отдела моды журнала L'Officiel, более десяти лет работает в этой сфере. Она не понаслышке знает о стиле, а недавно решила поделиться своим опытом с другими.

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В октябре Елена запускает новый проект Dress For Success, с помощью которого расскажет о моде, основываясь на личном опыте, поможет желающим найти свой собственный стиль и взглянуть на гардероб по-новому.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=4bBjHu5R4PQ

Всего в курсе будет 8 занятий, на которых девушки будут разрабатывать мудборды, делать домашние задания и учиться собирать луки. Пока Dress For Success доступен только в оффлайн-режиме (то есть лекции вживую), но, по словам Елены, она уже работает над онлайн программой курса.

Если тебе интересно узнать, какие вещи обязательно должны быть в твоем гардеробе, а от каких нужно избавиться, и как создать 10 разных образов из 10 вещей, то тебе сюда! Кстати, уже 22 сентября в Универмаге «Цветной» пройдет бесплатная презентация курса, на которую ты можешь записаться на сайте Dress For Success.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-garderob-kak-sozdat-10-obrazov-iz-10-veshhej/