Ещё
Новый гардероб: как создать 10 образов из 10 вещей?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый гардероб: как создать 10 образов из 10 вещей? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Елена Бессонова, директор отдела моды журнала L'Officiel, более десяти лет работает в этой сфере. Она не понаслышке знает о стиле, а недавно решила поделиться своим опытом с другими.
все слайды
В октябре Елена запускает новый проект Dress For Success, с помощью которого расскажет о моде, основываясь на личном опыте, поможет желающим найти свой собственный стиль и взглянуть на гардероб по-новому.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=4bBjHu5R4PQ
Всего в курсе будет 8 занятий, на которых девушки будут разрабатывать мудборды, делать домашние задания и учиться собирать луки. Пока Dress For Success доступен только в оффлайн-режиме (то есть лекции вживую), но, по словам Елены, она уже работает над онлайн программой курса.
Если тебе интересно узнать, какие вещи обязательно должны быть в твоем гардеробе, а от каких нужно избавиться, и как создать 10 разных образов из 10 вещей, то тебе сюда! Кстати, уже 22 сентября в Универмаге «Цветной» пройдет бесплатная презентация курса, на которую ты можешь записаться на сайте Dress For Success.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-garderob-kak-sozdat-10-obrazov-iz-10-veshhej/
Peopletalk: последние новости
Джиджи Хадид в комбинезоне украинского бренда! Подводим итоги: 3 главных hair-тренда Недели моды в Нью-Йорке Осторожно, горячо! Криштиану Роналду в рекламной кампании нижнего белья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из офиса в эскорт: личная история9
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете156
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Звезды, которых убили наркотики
За что никогда не стоит извиняться2
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение