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Кто такой сапиосексуал?
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Кто такой сапиосексуал? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Сапиосексуал (от лат. sapio — «разум», «рассудок» и sexus — «пол») — интеллектуально развитый человек, считающий первостепенно важной и самой привлекательной чертой ум партнера, а не его тип внешности или фигуры. Сапиосексуалы влюбляются в женщин, с которыми «есть о чем поговорить и приятно помолчать».
Издревле мужчин привлекали не только внешние данные, но и интеллект женщины. Например, гейши Древней Японии и гетеры Древней Греции славились не только своей красотой, но и умением искусно вести беседы, а также широким кругозором и разнообразными талантами.
В современном мире интеллектуальность вошла в моду, став инструментом рекламы и жаркой темой для обсуждения в социальных сетях. Именно на этом качестве главных героев часто строятся многие популярные сериалы («Доктор Хаус», «Шерлок», «Теория большого взрыва»).
Традиционно высмеиваемый образ отличника и ботаника обрел сексуальный подтекст и постепенно стал лейтмотивом модной индустрии. В дизайнерских коллекциях стали смелее использовать атрибуты интеллектуалов: серьезное выражение лица, элементы стиля преппи, классический гардероб, спокойные оттенки (белый, серый, черный, бежевый, терракотовый, коричневый), стильные и добротные аксессуары и гаджеты, практически незаметный нюдовый макияж.
Среди дизайнерских домов элементы сапиосексуальности в своих коллекциях используют Tom Ford, Balenciaga, Prada, Dior, Saint Laurent, Gucci, Lanvin.
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