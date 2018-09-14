Кто такой сапиосексуал?

Сапиосексуал (от лат. sapio — «разум», «рассудок» и sexus — «пол») — интеллектуально развитый человек, считающий первостепенно важной и самой привлекательной чертой ум партнера, а не его тип внешности или фигуры. Сапиосексуалы влюбляются в женщин, с которыми «есть о чем поговорить и приятно помолчать».

Издревле мужчин привлекали не только внешние данные, но и интеллект женщины. Например, гейши Древней Японии и гетеры Древней Греции славились не только своей красотой, но и умением искусно вести беседы, а также широким кругозором и разнообразными талантами.

В современном мире интеллектуальность вошла в моду, став инструментом рекламы и жаркой темой для обсуждения в социальных сетях. Именно на этом качестве главных героев часто строятся многие популярные сериалы («Доктор Хаус», «Шерлок», «Теория большого взрыва»).

Традиционно высмеиваемый образ отличника и ботаника обрел сексуальный подтекст и постепенно стал лейтмотивом модной индустрии. В дизайнерских коллекциях стали смелее использовать атрибуты интеллектуалов: серьезное выражение лица, элементы стиля преппи, классический гардероб, спокойные оттенки (белый, серый, черный, бежевый, терракотовый, коричневый), стильные и добротные аксессуары и гаджеты, практически незаметный нюдовый макияж.

Среди дизайнерских домов элементы сапиосексуальности в своих коллекциях используют Tom Ford, Balenciaga, Prada, Dior, Saint Laurent, Gucci, Lanvin.

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