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Где одеваются Агаларов, Виторган, Кукушкин и другие звездные красавцы-мужчины
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Где одеваются Агаларов, Виторган, Кукушкин и другие звездные красавцы-мужчины 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Презентация новой осенне-зимней коллекции John Varvatos состоялась в «Крокус Сити Молле». Вечер прошел в формате коктейль-вечеринки, которую посетили многие звездные модники.
Герой новой коллекции John Varvatos — городской бунтарь, который гармонично чувствует себя в каменных джунглях мегаполиса, сочетает в своем образе деловую размеренность с бешеным ритмом. Главная тема осенней линейки — продуманная спонтанность: она воспевает безупречные классические формы в сочетании с непосредственной легкостью. Новый подход к повседневности, который позволяет избежать однообразия и обыденности. Мягкие кашемировые свитера предлагают сочетать с брюками классического кроя и тяжелыми строгими ботинками, а однобортное пальто ручной работы — с кожаным рюкзаком.
Первыми оценить коллекцию и примерить понравившиеся модели пришли Максим Виторган, Эмин Агаларов, Тимур Соловьев, Никита Кукушкин и другие. Всех гостей мероприятия ищи в галерее.
Коллекция John Varvatos осень-зима — 2019 представлена в фирменном бутике американского бренда, расположенном на 1-м этаже «Крокус Сити Молла», 66 км МКАД.
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Фото: архивы пресс-служб
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