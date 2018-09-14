Где одеваются Агаларов, Виторган, Кукушкин и другие звездные красавцы-мужчины

Презентация новой осенне-зимней коллекции John Varvatos состоялась в «Крокус Сити Молле». Вечер прошел в формате коктейль-вечеринки, которую посетили многие звездные модники.

Герой новой коллекции John Varvatos — городской бунтарь, который гармонично чувствует себя в каменных джунглях мегаполиса, сочетает в своем образе деловую размеренность с бешеным ритмом. Главная тема осенней линейки — продуманная спонтанность: она воспевает безупречные классические формы в сочетании с непосредственной легкостью. Новый подход к повседневности, который позволяет избежать однообразия и обыденности. Мягкие кашемировые свитера предлагают сочетать с брюками классического кроя и тяжелыми строгими ботинками, а однобортное пальто ручной работы — с кожаным рюкзаком.

Коллекция John Varvatos осень-зима — 2019 представлена в фирменном бутике американского бренда, расположенном на 1-м этаже «Крокус Сити Молла», 66 км МКАД.

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Фото: архивы пресс-служб