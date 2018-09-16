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Coach представил весеннюю коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке
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Coach представил весеннюю коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке 

Eva.ru + ещё 1 37 минут назад
Фото: Eva.ru
На днях мериканский бренд Coach и креативный директор Стюарт Виверс представили женскую и мужскую коллекции сезона Весна 2019 в Нью-Йорке в рамках Недели моды. В этом сезоне коллекция наполнена особым шармом и переосмыслением свободного американского стиля. Виверс представил новую банду романтиков, мечтателей-революционеров, которые путешествуют по безграничным аутентичным пустынным просторам Америки.
В коллаборации с Disney Coach реконтекстуализирует и миксует между собой полюбившиеся всем иконы американской поп-культуры, создавая новые модные реликвии будущего. В показе участвовали топ-медели Кайя Гербер (Кaia Gerber), Кико Мизухара (Kiko Mizuhara), Анна Коллинс (Anna Collins) и Дри Хемингуэй (Dree Hemingway), которая закрыла шоу.
Coach — американский модный дом, специализирующийся на производстве одежды и аксессуаров класса люкс. Основанный в 1941 году, Coach построил свою империю на безукоризненной репутации по производству изделий самого высокого качества и на узнаваемом и уверенном нью-йоркском стиле. Философия бренда основана на доступном представлении о роскоши. Современное видение, уникальность и независимость, приверженность к инновациям и аутентичности — все это олицетворяет Coach. Продукция бренда представлена более чем в 55 странах через сеть бутиков, франшиз, магазинов оптовой торговли и онлайн-магазин.
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