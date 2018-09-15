Как найти свой оттенок красной помады

Красная помада давно перестала требовать особого случая. Ее можно носить в офис, на дневную прогулку и даже на первое свидание. Не слушайте тех, кто считает красный макияж губ вульгарным — они просто не нашли свой тон. А если и вы в поисках того самого оттенка, то мы поможем вам найти его среди (на минуточку!) ста существующих.

При выборе красной помады необходимо учитывать абсолютно все: цвет глаз и волос, тон кожи и даже зубов. Перед покупкой нанесите образец на губы и рассмотрите их при дневном свете. Правильная помада создает гармоничный образ, не делает кожу бледной, а макияж вызывающим.

Что касается текстур, то сейчас актуальны два варианта: бархатисто-матовая, которая смотрится очень благородно, и лаковая с влажным глянцевым блеском.

Важный момент: красная помада всегда требует идеального холста, поэтому начните макияж с создания ровного тона.

Оттенки, которые подходят блондинкам

Блондинкам со светлыми глазами и кожей подходят ягодные цвета (малиновый, клюквенный, брусничный). Если вы платиновая блондинка, помада должна быть с холодным подтоном. Обладательницы волос с золотистым отливом действуют ровно наоборот и выбирают теплые оттенки.

Оттенки, которые подходят шатенкам

Шатенки, как правило, обладают медно-золотистым или оливковым подтоном кожи. Ваши цвета — томатный, кирпичный, багряный. Чтобы макияж не потерялся на фоне загорелой кожи, можете прибегнуть к профессиональному трюку: контуры губ очертить карандашом холодного красного цвета, а сами губы заполнить помадой теплого оттенка.

Оттенки, которые подходят брюнеткам

Жгучим брюнеткам с карими глазами подойдет классическая алая помада, а также темно-красная с легким переходом в сливовый. Красивый отлив каштановых волос подчеркнет красный оттенок губ — морковного, граничащего с оранжевым, цвета.

Иссиня-черные волосы задают четкое направление: выбирайте средства с холодным подтоном, а вот кирпичных и коричневых оттенков стоит избегать, они не сочетаются с вашим цветом волос.

Оттенки, которые подходят рыжим

Рыжим девушкам подходят амарантовый и красно-розовый оттенки. Сочетание огненного цвета волос и красной помады считается эталоном. По мнению мировых визажистов, рыжие могут создавать интересные образы с red lips: сегодня вы миллениал в рваных джинсах и белой футболке, а завтра леди в черном кружевном платье.

Оливье Эшодмезон, креативный директор GUERLAIN:

— Раньше говорили, что в макияже может быть только один акцент: или на глаза, или на губы. Сегодня этот миф ушел в прошлое. Можно красить и губы, и глаза одновременно, а можно вообще не красить ресницы: «голые» глаза — актуальный тренд. Но выходить на улицу с ненакрашенными губами я бы запретил! Лишь у 5% девушек губы имеют естественный насыщенный цвет, у многих же губы бледные. Их обязательно надо подчеркивать! Я не предлагаю всем носить красную помаду (а было бы неплохо), но хотя бы ярко-розовую, или вишневую, или коралловую. Главное правило — не подбирать помаду под цвет одежды или аксессуаров. Это табу. Помада должна с ними сочетаться, но ни в коем случае не сливаться.

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