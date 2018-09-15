10 самых сумасшедших нарядов с подиума Недели моды в Нью-Йорке 

Мода — это не всегда про удобство и повседневные аутлуки. Нередко дизайнеры создают коллекции для того, чтобы поделиться с обществом своим видением современного мира. Из-за этого на подиумах Недель мод можно увидеть безумные наряды.
И этот сезон — не исключение. Честно говоря, некоторые наряды, которые были представлены именитыми дизайнерами на Неделе моды в Нью-Йорке, сложно представить на себе или на ком-то другом. Осмелиться и примерить подобные образы можно только лишь на ежегодный Бал Института костюма. Возможно, кого-то из звезд мы и увидим в этих нарядах на Met Gala в 2019 году.
Ниже — 10 самых сумасшедших луков с подиума Недели моды в Нью-Йорке.
NAMILIA
Пэрис Хилтон открыла показ берлинского бренда. Образ светской львицы назывался «Красный ангел любви».
Пэрис Хилтон
DISNEY VILLIANS X THE BLONDS
Эпатажный Патрик Стар стал гламурной Урсулой — ведьмой из мультика «Русалочка».
Патрик Стар
SAVAGE X FENTY
Не уверены, что девушки осмелятся на такой эксперимент.
RODARTE
Образ «красной невесты» похож на наряд Кэти Перри с Met Gala 2017 года. Правда же?
JEREMY SCOTT
Это может быть самый лучший дождевик, который мы только видели.
MARC JACOBS
И ещё один — на Кайе Гербер.
Фотография: REX/Shutterstock Кайя Гербер
KAIMIN
И куда идти с такими объемными рукавами?
CHROMAT
Дизайнер предлагает присоединиться к движению за права женщин Free The Nipple, но без обнаженной груди.
CHRISTIAN COWAN
Кольчуга на голове со стразами вместо укладки. Почему бы и нет…
GYPSY SPORT
21-летняя Лурдес Леон, кажется, берет пример со своей мамы Мадонны и ставит ставку на эпатаж. Кстати, это был её дебют на подиуме.
Лурдес Леон
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