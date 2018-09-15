10 самых сумасшедших нарядов с подиума Недели моды в Нью-Йорке

Мода ­— это не всегда про удобство и повседневные аутлуки. Нередко дизайнеры создают коллекции для того, чтобы поделиться с обществом своим видением современного мира. Из-за этого на подиумах Недель мод можно увидеть безумные наряды.

И этот сезон ­— не исключение. Честно говоря, некоторые наряды, которые были представлены именитыми дизайнерами на Неделе моды в Нью-Йорке, сложно представить на себе или на ком-то другом. Осмелиться и примерить подобные образы можно только лишь на ежегодный Бал Института костюма. Возможно, кого-то из звезд мы и увидим в этих нарядах на Met Gala в 2019 году.

Ниже — 10 самых сумасшедших луков с подиума Недели моды в Нью-Йорке.

NAMILIA

Пэрис Хилтон открыла показ берлинского бренда. Образ светской львицы назывался «Красный ангел любви».

Пэрис Хилтон

DISNEY VILLIANS X THE BLONDS

Эпатажный Патрик Стар стал гламурной Урсулой ­— ведьмой из мультика «Русалочка».

Патрик Стар

SAVAGE X FENTY

Не уверены, что девушки осмелятся на такой эксперимент.

RODARTE

Образ «красной невесты» похож на наряд Кэти Перри с Met Gala 2017 года. Правда же?

JEREMY SCOTT

Это может быть самый лучший дождевик, который мы только видели.

MARC JACOBS

И ещё один ­— на Кайе Гербер. ­­

KAIMIN

И куда идти с такими объемными рукавами?

CHROMAT

Дизайнер предлагает присоединиться к движению за права женщин Free The Nipple, но без обнаженной груди.

CHRISTIAN COWAN

Кольчуга на голове со стразами вместо укладки. Почему бы и нет…

GYPSY SPORT

21-летняя Лурдес Леон, кажется, берет пример со своей мамы Мадонны и ставит ставку на эпатаж. Кстати, это был её дебют на подиуме.

Лурдес Леон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От тренчей до панам: 30 идей для street style прямиком из Нью-Йорка

Лили Олдридж, Ирина Шейк и ещё 4 модели, которые вышли на подиум беременными