5 вещей, которые стоит отправить в химчистку

Не все можно стирать в машинке: в любом гардеробе есть вещи, которые требуют профессионального ухода. Химчистка позволяет сэкономить время, справиться с трудновыводимыми пятнами и быстро привести в порядок костюм, шерстяное одеяло или любимый кашемировый свитер. Я пообщалась с представителями экспресс-химчистки и дома быта Eco dry и узнала, какие вещи требуют особенного ухода и почему их лучше отдать профессионалам.

1. Брючный костюм

Произвести щадящую чистку костюма из шерстяных тканей в домашних условиях практически невозможно. Такие ткани не любят воду и при обычной стирке волокна могут деформироваться, а сам костюм — потерять форму и дать усадку. Отдай изделие в химчистку: мастера разработают индивидуальную программу очищения костюма в соответствии с рекомендациями, указанными на бирке изделия. Специалисты компании в своей работе используют экологически безопасные, антиаллергенные средства. При необходимости они зашьют разошедшиеся швы, подошьют низ, пришьют пуговицы или манжеты, а также выгладят костюм с учетом особенностей его ткани, не оставляя заломов. Заказать услугу

2. Натуральные шелковые блузы и рубашки

Шелковые вещи очень нежные и требуют деликатного ухода. Ни в коем случае не стирай их в стиральной машине: материал может порваться, дать усадку и полинять. Специалисты экспресс-химчистки Eco dry в случае загрязнения деликатных тканей предлагают услугу щадящей аквачистки. При использовании этого метода в воду добавляют препараты, образующие чистящие эмульсии и применяют пистолеты со сжатым воздухом, которые бережно очищают ткань от загрязнений и возвращают ей первозданную эластичность и цвет. Заказать услугу

3. Изделия из кожи и замши

Натуральная кожа и замша — одни из самых прихотливых материалов, требующих бережной чистки. В условиях домашней стирки на вещах из кожи и замши могут остаться разводы, а пятна еще глубже проникают в глубь материала, повреждая его структуру и вымывая краситель. Поэтому стирать их запрещено. Специалисты химчистки не только бережно очистят изделие, но и исправят многие дефекты: если вещь села или полиняла, ее восстановят и подкрасят, вернув первоначальную форму и цвет. Заказать услугу

4. Чистка и ремонт обуви

Если твои ботинки утратили первоначальный вид — на коже появились заломы и стерлась подошва, не торопись от них избавляться. Химчистка Eco dry предлагает широкий спектр услуг по восстановлению обуви: реставрацию и покраску обуви из любых материалов, устранение разводов и въевшейся грязи, установку набоек и сломанных каблуков, замену молний, стелек и подошвы. Заказать услугу

5. Реставрация одежды

Залежавшемуся в шкафу свитеру, который давно потерял вид, также можно подарить вторую жизнь. Eco dry предлагает услуги по реставрации вещей: мастера кроят, ушивают, укорачивают, пришивают и штопают одежду на современном оборудовании зарубежного производства. Заказать услугу

Eco dry — это дом быта, который представляет услуги по стирке, сухой чистке изделий из представленных в Москве, Германии, Испании и Казахстане. Опыт работы компании на рынке услуг составляет 10 лет. Мастера химчистки работают на высокотехнологичном оборудовании из Германии, Италии, Испании, Японии и Швеции, позволяющем делать рабочий процесс быстрым, точным и бесшумным. Офис компании находится в городе Москве, в районе станции метро Павелецкая. Помимо химической чистки изделий компания осуществляет широкий спектр услуг: ремонт одежды, обуви, сумок, изготовление ключей, установку люверсов, заклепок, покраска кожи, замши, текстиля. В компании действует гибкая система скидок и бонусные программы лояльности.

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