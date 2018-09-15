Эрмитаж вошел в топ-25 лучших музеев мира

Международный портал TripAdvisor составил рейтинг мировых музеев на основе оценок и отзывов туристов. Петербургский Эрмитаж занял 15 место из 25. Это не самый лучший результат — в прошлом году он был на 5 месте, а в 2016 и вовсе завоевал бронзу.

Кроме Эрмитажа в список не попал больше ни один российский музей. Победитель рейтинга — парижский музей д’Орсэ, который опередил даже знаменитый Лувр.

Напомним, недавно Эрмитаж совместно с компанией Rich Propellers объявил о запуске конкурса авторских принтов Hermitage Design Contest. Задача графических дизайнеров, художников и иллюстраторов — создать уникальную работу на одну из предложенных тем.

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