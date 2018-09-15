Звездный тренд: самые модные неоновые цвета сезона

Оранжевый

Оранжевый — хит сезона. Теперь это не только название успешного сериала, но еще и главный цвет в вашей осенней палитре. Вы вполне можете позволить себе даже оранжевый комбинезон, как главные герои сериала, только носить его будем на вечеринки! А у Кайли Дженнер учимся выбирать одежду в спортивном стиле в таких тонах. BTW, не забудьте и свое транспортное средство выбрать в тон наряду — этот тренд уже давно демонстрируют и сестры Кардашьян, и Дженнер!

Фуксия

От оттенка помады, до тотал-луков — этой осенью облачаемся в цвет фуксия. Отличный пример демонстрирует Рианна на запуске новой коллекции косметики Fenty Beauty By Rihanna. В одежде такого цвета все взгляды будут направлены только на вас. Почувствуете себя немного Рианной

Зеленый

И, пожалуй, самый главный цвет, в который даже успела покрасить волосы Кэти Перри, это неоновый зеленый. Тренд на этот цвет уже успел проникнуть в массы — в Instagram каждый день появляются новые фотографии с вещами а аксессуарами такого оттенка. Будем честными, мы тоже поддались тенденции и накупили себе всевозможных вещей и даже ногти покрасили. Носить вещи будем и в тотал-луке, как Блейк Лайвли, и отдельно с брюками каргои джинсовыми юбками.