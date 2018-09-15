Ещё
Звездный тренд: самые модные неоновые цвета сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звездный тренд: самые модные неоновые цвета сезона 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Оранжевый
Оранжевый — хит сезона. Теперь это не только название успешного сериала, но еще и главный цвет в вашей осенней палитре. Вы вполне можете позволить себе даже оранжевый комбинезон, как главные герои сериала, только носить его будем на вечеринки! А у Кайли Дженнер учимся выбирать одежду в спортивном стиле в таких тонах. BTW, не забудьте и свое транспортное средство выбрать в тон наряду — этот тренд уже давно демонстрируют и сестры Кардашьян, и Дженнер!
Фуксия
От оттенка помады, до тотал-луков — этой осенью облачаемся в цвет фуксия. Отличный пример демонстрирует Рианна на запуске новой коллекции косметики Fenty Beauty By Rihanna. В одежде такого цвета все взгляды будут направлены только на вас. Почувствуете себя немного Рианной!
Зеленый
И, пожалуй, самый главный цвет, в который даже успела покрасить волосы Кэти Перри, это неоновый зеленый. Тренд на этот цвет уже успел проникнуть в массы — в Instagram каждый день появляются новые фотографии с вещами а аксессуарами такого оттенка. Будем честными, мы тоже поддались тенденции и накупили себе всевозможных вещей и даже ногти покрасили. Носить вещи будем и в тотал-луке, как Блейк Лайвли, и отдельно с брюками каргои джинсовыми юбками.
SNCmedia.ru: последние новости
Главные тренды весна-лето 2019 с подиумов Недели моды в Нью-Йорке Самый модный деним этой осени Осенние тренды: вязаный и шерстяной жилет (и как их носить)
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После 26 незамужние идут на уступки»17
Наболело: «Сестра мужа разрушает мою семью»5
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете165
Округлившийся живот Бузовой вызвал переполох в Сети14
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение